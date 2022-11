Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội: Bắt giữ 4 đối tượng vì tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy

Video các đối tượng sử dụng ma túy tại Bar Never Sleep - GenZ.

Qua công tác điều tra cơ bản, nắm bắt tình hình địa bàn và nguồn tin được cung cấp thông tin về đối tượng Nguyễn Ngọc Dung (tức Dung Thà) thường xuyên đến quán Bar Never Sleep - GenZ tại số 80 Mã Mây, phường Hàng Buồm (Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) để sử dụng trái phép chất ma túy.



Đối tượng Dung là đối tượng liên quan tới mua bán trái phép chất ma túy, có quan hệ xã hội phức tạp, thường xuyên đến các quán Bar trên địa bàn để sử dụng ma túy. Mỗi khi Dung xuất hiện thì có nhiều đàn em đi cùng để phục vụ.

Qua áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định đêm 23/11/2022 đối tượng Dung Thà tổ chức sinh nhật cho đàn em và sử dụng trái phép chất ma túy tại Bar Never Sleep - GenZ.

Cơ quan công an điều tra khám sét và đọc lệnh bắt khẩn cấp với 4 đối tượng ngay trong đêm ngày 24/11. Ảnh: CQĐT

Lúc 00h45' ngày 24/11/2022, Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với phòng PC04, công an TP. Hà Nội tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh trên. Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện 3 bàn khách có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Công an đã thu giữ 1 túi nilon chứa 5 viên nén là ma túy loại MDMA (ma túy tổng hợp), tổng khối lượng là 2,003 gam, 3 tờ tiền, 2 túi nilon đều chứa chứa ma túy loại Ketamine (tổng khối lượng là 2,448 gam) và nhiều đồ vật liên quan đến việc sử dụng ma túy.

Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ, niêm phong số ma túy và đưa 25 đối tượng (16 khách, 9 nhân viên) có liên quan về trụ sở để điều tra làm rõ. Tại cơ quan Công an, tiến hành phân loại xét nghiệm nhanh phát hiện 10/25 đối tượng dương tính với ma túy.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT - CAQ Hoàn Kiếm đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở đối với 4 đối tượng.

Đó là Nguyễn Giao Linh (nam), sinh năm 1993 có hộ khẩu thường trú tại số 92 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam (Hoàn Kiếm, Hà Nội) với hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tạ Văn Tuấn Anh, sinh năm 1988 (quê xóm Bắc Dũng, xã Hồng Thái, Kiến Xương, Thái Bình) có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Nguyễn Ngọc Dung, sinh năm 1966 hộ khẩu thường trú tại số 4, ngõ 371 ngách 17, Đê La Thành (phường Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội). Dung từng có 1 tiền án, tiền sự trước đó.

Nguyễn Ngọc Dung tức Dung Thà bị bắt giữ vì hành vi sử dụng ma túy. Ảnh: CQCA cung cấp.

Phạm Thị Kim Ngân, sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú tại 625 Tô Ngọc Vân (Tam Bình, Thủ Đức, TP. HCM) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Công an quận Hoàn Kiếm đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy đối với chủ cơ sở kinh doanh và nhân viên. Tiếp tục truy bắt các đối tượng liên quan đến vụ án, đồng thời yêu cầu cơ sở kinh doanh tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra vụ án.