Thanh niên mang lệnh truy nã dùng dao tấn công cảnh sát gây thương tích khi bị vây bắt

Thông tin vụ dùng dao tấn công cảnh sát gây thương tích khi bị vây bắt từ Zing: Tối 3/1, trung tá Nguyễn Quốc Phong, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cho biết đang tạm giữ Huỳnh Văn Bảo (22 tuổi, ngụ phường Vĩnh Phước, Nha Trang).

Huỳnh Văn Bảo - đối tượng mang lệnh truy nã - dùng dao tấn công cảnh sát gây thương tích khi bị vây bắt. Nguồn: Zing

Trước đó - tối 2/1, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP.Nha Trang vây bắt nghi phạm khi người này mang theo thuốc lắc vừa mua được.

Từ lời khai, tổ công tác do thiếu tá Lương Duy Quốc Thái, Đội phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP.Nha Trang dẫn đầu truy xét nghi can đã bán ma túy trước đó.

Đến 22h cùng ngày, tổ công tác phát hiện nghi can tại căn nhà ở tổ 14 Ngọc Thảo, phường Ngọc Hiệp (Nha Trang) nên tiếp cận. Phát hiện cảnh sát, nghi can tháo chạy bằng xe máy, nhưng bị tổ công tác đón lõng yêu cầu dừng phương tiện.

Tuy nhiên, nghi can tăng ga tông thẳng vào tổ công tác. Lúc này, thiếu tá Lương Duy Quốc Thái bất chấp nguy hiểm lao vào khống chế thì bị nghi phạm rút dao tấn công.

Khi đã khống chế nghi can, thiếu tá Thái mới phát hiện mình bị thương, nên được đồng đội đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, bệnh nhân Thái bị đâm đứt gân tay, vùng mặt có vết thương kéo dài từ mí mắt trái lên vùng trán bên phải. “Sau khi được cấp cứu, bệnh nhân Thái sức khỏe đã ổn định, nhưng vẫn cần theo dõi thêm”, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa thông tin.

Theo PLO: Công an TP.Nha Trang đã tạm giữ Bảo theo lệnh truy nã về tội Gây rối trật tự công cộng trước đó. Đồng thời, củng cố hồ sơ, xử lý nghi phạm này về hành vi mua bán chất ma túy và chống người thi hành công vụ.