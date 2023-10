10 điều ít người biết về Châu Nhuận Phát

Xuất thân nghèo khó

Châu Nhuận Phát, ngôi sao điện ảnh nổi tiếng được sinh ra trên đảo Lamma, Hồng Kông vào năm 1955. Cha anh làm việc trên tàu chở dầu, mẹ là một nông dân và làm công việc dọn dẹp. Châu Nhuận Phát sau này thành công và giàu có, nhưng tuổi thơ anh sống trong một ngôi nhà không có điện và đã phải làm nhiều công việc tầm thường như nhân viên phục vụ chuông hoặc tài xế taxi. Anh còn từ bỏ việc học ở tuổi 17 để giúp gia đình. Tuy vậy, định mệnh đã dẫn anh vào con đường của nghệ thuật và diễn xuất.

Châu Nhuận Phát là diễn viên thành công hàng đầu của châu Á. Ảnh: IT.

Thành công vang dội với điện ảnh

Châu Nhuận Phát bắt đầu sự nghiệp của mình trong lĩnh vực diễn xuất vào năm 1976 và được công ty truyền hình Television Broadcasts Limited (TVB) tại Hồng Kông chấp nhận làm diễn viên kiêm thực tập sinh. Tuy nhiên, sự nổi tiếng thực sự chỉ đến với anh vào giữa những năm 1980.

Từng hứng chịu nhiều vết thương khi diễn cảnh hành động

Châu Nhuận Phát đã phải trải qua không ít tai nạn và hứng chịu nhiều vết thương trong quá trình quay phim. Anh từng phải đi cấp cứu sau khi bị một diễn viên khác đánh vào trán và phải khâu 5 mũi sau đó. Ngoài ra, anh cũng suýt bị thiêu rụi khi quay một cảnh cao trào trong bộ phim "Hard Boiled" năm 1992.

Nam diễn viên được biết tới với các vai diễn trong phim hành động nổi tiếng. Ảnh: IT.

Công thức sản xuất "bom tấn"": Châu Nhuận Phát và đạo diễn Ngô Vũ Sâm

Sự hợp tác giữa Châu Nhuận Phát và đạo diễn John Woo đã tạo ra những bộ phim nổi tiếng như: "A Better Tomorrow", "The Killer," "Hard Boiled" và "Once A Thief". Những tác phẩm này đã đưa Châu Nhuận Phát vào hàng ngũ các ngôi sao hàng đầu ở châu Á.

Lối sống giản dị của Châu Nhuận Phát

Mặc dù là một trong những ngôi sao giàu có nhất thế giới, Châu Nhuận Phát vẫn giữ một lối sống khiêm nhường và giản dị. Anh thường sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, ăn uống tại các quán ăn đường phố ở Hồng Kông và không ngại chụp ảnh, ký tặng người hâm mộ bắt gặp. Thậm chí, anh sử dụng điện thoại nắp gập của Nokia trong 17 năm trước khi chuyển sang điện thoại thông minh.

Châu Nhuận Phát có xuất thân nghèo khó. Ảnh: IT.

Nhiếp ảnh gia tài năng

Châu Nhuận Phát cũng là một nhiếp ảnh gia tài năng. Những bức ảnh của anh đã được trưng bày và giành giải tại không ít cuộc thi nhiếp ảnh. Anh còn xuất bản một bộ sưu tập ảnh từ phim trường và sử dụng số tiền thu được để ủng hộ các nạn nhân động đất.

Hôn nhân với Trần Oải Liên

Châu Nhuận Phát từng kết hôn với nữ diễn viên Hồng Kông Dư An An nhưng cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài 9 tháng. Sau đó, anh kết hôn với Trần Oải Liên sau một cuộc tình lãng mạn. Cặp đôi đã hẹn hò vào giữa những năm 80 và đã sống hạnh phúc cùng nhau hơn 30 năm.

Châu Nhuận Phát dành phần lớn tài sản cho từ thiện. Ảnh: IT.

Không được đào tạo võ thuật

Mặc dù nổi tiếng với những ngón đòn võ thuật điêu luyện trên màn ảnh, Châu Nhuận Phát không hề tham gia bất kỳ khóa đào tạo võ thuật thực tế nào. Anh phụ thuộc vào điều phối viên đóng thế trong các cảnh hành động của mình.

Châu Nhuận Phát trong phim "Ngọa hổ tàng long". Ảnh: IT.

Quyên góp toàn bộ tài sản cho từ thiện

Châu Nhuận Phát đã tích lũy một khối tài sản lớn trong sự nghiệp của mình và dự định quyên góp một phần lớn cho các tổ chức từ thiện. Anh cũng thường tài trợ cho các sự kiện từ thiện. Mới đây, anh chia sẻ chuyện bà xã là người đã khuyên cả hai cam kết tặng 99% tài sản của mình cho người nghèo thông qua việc thành lập một quỹ từ thiện.

Sự nghiệp thành công tại Hollywood

Châu Nhuận Phát đã lấn sân từ điện ảnh Hồng Kông sang Hollywood và tham gia vào các bộ phim Hollywood như "The Alternative Killers" và "Anna and the King". Bộ phim đáng chú ý nhất của anh tại Hollywood là "Ngọa hổ tàng long" (2003) của đạo diễn Lý An, trong đó anh đóng vai chính cùng với Dương Tử Quỳnh và đã đoạt giải Quả Cầu Vàng.