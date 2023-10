Theo thông tin từ nhà phân phối chính thức AMC Theaters, chỉ còn một tuần nữa là bộ phim này sẽ chính thức ra mắt màn ảnh rộng. Tuy nhiên, thông tin đáng kinh ngạc là doanh thu bán vé trước cho bộ phim này đã vượt qua ngưỡng 100 triệu USD trên toàn cầu. Khoản doanh thu này không chỉ tính từ các suất chiếu tại các rạp AMC, mà còn bao gồm cả các lịch chiếu, địa điểm chiếu "Eras Tour" trên toàn cầu.



Bộ phim này ghi lại hành trình lưu diễn trên nhiều sân vận động trên toàn thế giới của Taylor Swift và sẽ chính thức ra rạp vào ngày 13/10, một con số được cho là may mắn và đặc biệt đối với ngôi sao nhạc pop này. Sự kiện này sẽ diễn ra tại hơn 8.500 rạp chiếu phim trên 100 quốc gia.

Taylor Swift tiếp tục gặt hái thành công

Bộ phim về tour lưu diễn của Taylor Swift sẽ chính thức ra mắt vào ngày 13/10. Ảnh: IT.

Với sự đón nhận nhiệt tình từ khán giả và fan hâm mộ, "Eras Tour" của Taylor Swift đã sẵn sàng để trình làng với một trong những buổi ra mắt hoành tráng nhất năm 2023. Các chuyên gia trong ngành dự đoán rằng, bộ phim này có thể vượt qua ngưỡng 100 triệu USD chỉ ở Bắc Mỹ trong cuối tuần mở màn, đánh bại mọi kỷ lục về doanh thu bán vé trước của các bộ phim concert trước đây. Điều này sẽ là một cột mốc quan trọng trong ngành điện ảnh.

Hiện tại, chỉ có năm bộ phim ra mắt trong năm 2023 đạt được mức doanh thu này khi ra mắt ở Bắc Mỹ, bao gồm "Barbie" (162 triệu USD), "The Super Mario Bros. Movie" (146 triệu USD), "Spider-Man: Across the Spider-Verse" (120 triệu USD), "Guardians of the Galaxy Vol. 3" (118 triệu USD) và "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" (106 triệu USD).

Bộ phim "Eras Tour" của Taylor Swift đã khiến cho cộng đồng yêu mến nữ ca sĩ "đứng ngồi không yên" kể từ khi bán vé. Đáng chú ý, phim đã thiết lập kỷ lục về doanh thu bán vé trong một ngày tại các rạp AMC với con số 26 triệu USD ở Bắc Mỹ, vượt qua kỷ lục trước đó của "Spider-Man: No Way Home" (16,9 triệu USD). Theo AMC, doanh thu bán vé trước đặc biệt mạnh ở các định dạng màn hình lớn cao cấp như Imax và Dolby Cinema.