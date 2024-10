Top 5 ứng viên sáng giá nhất chung kết Miss Grand International 2024

Chung kết Miss Grand International 2024 diễn ra vào tối 25/10 tại Bangkok, Thái Lan. Trước đêm thi quan trọng này, một số chuyên trang sắc đẹp quốc tế và cộng đồng yêu nhan sắc đã đưa ra dự đoán về dàn ứng viên sáng giá có thể giành ngôi vị cao nhất tại Miss Grand International năm nay.

Hiện tại, BTC cuộc thi đã công bố người chiến thắng ba hạng mục Fan Vote (Bình chọn từ khán giả), Best Performance (Trình diễn xuất sắc nhất) và Grand Pageant's Choice trong đêm bán kết Miss Grand International 2024 diễn ra hôm 22/10. Trong đó, hai giải thưởng Fan Vote (Bình chọn từ khán giả), Best Performance (Trình diễn xuất sắc nhất) lần lượt thuộc về đại diện Myanmar và Pháp. Đáng chú ý, giải thưởng Grand Pageant's Choice - giải phụ do cộng đồng yêu nhan sắc Thái Lan bình chọn cho cô gái ấn tượng nhất cuộc thi thuộc về Rachel Gupta - Đại diện Ấn Độ.