Châu Nhuận Phát, ngôi sao điện ảnh nổi tiếng của Hồng Kông vừa được tôn vinh tại Liên hoan phim quốc tế Busan với danh hiệu Nhà làm phim châu Á của năm. Vinh dự này khiến nam nghệ sĩ rất tự hào, nhưng ông cũng không ngần ngại bày tỏ sự lo ngại về cơ quan kiểm duyệt ở Trung Quốc và tác động của cơ quan này đối với ngành công nghiệp điện ảnh.

Châu Nhuận Phát từ bỏ đóng phim?

Châu Nhuận Phát chia sẻ về khó khăn mà các nhà làm phim phải đối mặt khi phải xin phê duyệt tại Trung Quốc. "Kịch bản phải đi qua nhiều bước kiểm duyệt, do đó, phải tránh những câu chuyện phức tạp và có tính độc đáo. Tuy nhiên, tôi khẳng định bản thân sẽ cố gắng hết sức để tạo ra những bộ phim mang tinh thần riêng của Hồng Kông và gợi nhớ đến thời kỳ hoàng kim của điện ảnh Hồng Kông trong những năm 1980", nghệ sĩ 68 tuổi chia sẻ.

Châu Nhuận Phát được vinh danh nhờ các thành tựu ông đạt được trong suốt sự nghiệp điện ảnh. Ảnh: IT.

Châu Nhuận Phát cũng nhấn mạnh tầm quan trọng khi Chính phủ đặt sự quan tâm đối với ngành công nghiệp điện ảnh. Ông nhận định rằng, Trung Quốc là một thị trường lớn, thế nên việc thấu hiểu và tôn trọng quy định của Chính phủ là điều cần thiết để tiếp tục làm phim thành công.

Châu Nhuận Phát ca ngợi sự tự do sáng tạo trong điện ảnh Hàn Quốc: "Bất cứ khi nào tôi xem phim Hàn Quốc, tôi luôn bị ấn tượng bởi mức độ tự do mà họ có được. Họ có nhiều chủ đề đa dạng và có mức độ tự do cao", Châu Nhuận Phát nói.

Cuối cùng, Châu Nhuận Phát dù đang tham gia bộ phim "One More Chance" tại Busan nhưng ông đã nhấn mạnh rằng, đây có thể là bộ phim cuối cùng trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Ông chuyển hướng vào sự nghiệp thứ hai của mình và tự mình ghi danh vào làng thể thao với tư cách là vận động viên chạy việt dã.



Khi được hỏi về những vai diễn được yêu thích nhất, ông nhanh chóng trả lời: "A Better Tomorrow", "Ngọa hổ tàng long" và "The Killers".

Châu Nhuận Phát là diễn viên Hồng Kông thứ hai nhận được giải Nhà làm phim Châu Á của năm sau Lương Triều Vỹ.

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồng Kông Kevin Yeung Yun-hung đã chúc mừng Châu Nhuận Phát: "Với kỹ năng diễn xuất xuất sắc của mình, Châu Nhuận Phát thể hiện nhiều tiết mục đa dạng và mang lại sức sống cho nhiều nhân vật kinh điển. Ông đã tạo dựng được tên tuổi ở Hồng Kông và thậm chí trên toàn thế giới trước khi thành công khi đến với Hollywood và tạo dựng được vị thế của mình trong ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu”.

Kevin Yeung Yun-hung cũng nêu rõ cam kết của Chính phủ và Hội đồng Phát triển Điện ảnh trong việc hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành điện ảnh Hồng Kông.

Liên hoan kéo dài 10 ngày và sẽ trình chiếu 209 bộ phim từ 69 quốc gia, trong đó có 80 bộ phim mới ra mắt thế giới.