Ngọc Châu sinh năm 1999 , đến từ Long An. Người đẹp này từng tham gia và đạt nhiều giải thưởng về các cuộc thi sắc đẹp khác nhau như: Á Quân 2 Duyên Dáng Áo Dài TP. HCM 2022, Top 15 Miss Tourism Vietnam Global 2021, Best In Top Model International 2019 và hiện cô đang là sinh viên theo học tại trường Đại học Tôn Đức Thắng. Ảnh: BTC.