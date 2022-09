Vai diễn công an thực sự là một vai diễn thử thách với Thanh Sơn. Ảnh: NVCC

Tham gia bộ phim hình sự và đảm nhận vai công an, điều gì khiến Thanh Sơn quyết định tham gia phim Đấu trí?



- Đấu trí là một bộ phim rất khó, khi bắt tay vào làm mới thấy nó không hề đơn giản. Hơn nữa, sau thời gian dài làm việc với VFC tôi đã được làm việc với rất nhiều đạo diễn. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên tôi được làm việc cùng đạo diễn Nguyễn Danh Dũng – một đạo diễn rất nổi tiếng với những bộ phim được khán giả yêu quý trong thời gian gần đây. Đây cũng là lần đầu tiên tôi thử trải nghiệm với dòng phim 25 phút. Phải nói là rất nhiều thứ lần đầu tiên lắm, điều đó đã thôi thúc và thu hút tôi nhận dự án này.

Thêm một điểm nữa là khi vừa đọc kịch bản Đấu trí, tôi nhận thấy đây đúng là thứ mình đang cần, cơ hội để mình thay đổi, bứt phá bản thân.

Và vai diễn công an thực sự là một vai diễn thử thách với diễn viên, đòi hỏi diễn viên phải thể hiện sao cho vai công an nổi bật hơn vai tội phạm. Bởi vì trong một vụ án, khán giả thường nhớ đến tên của tội phạm hơn là công an. Đó là thử thách mà tôi muốn đương đầu để có thể để lại dấu ấn thực sự mạnh trong lòng khán giả. Vai diễn công an này là một thử thách thu hút tôi, là điều tôi cần để bứt phá bản thân mình.

"Điều tôi lo lắng nhất khi vào vai công an chính là sự rập khuôn, đóng khung và khô cứng", Thanh Sơn chia sẻ với Dân Việt. Ảnh: NVCC

Điều Thanh Sơn lo lắng khi tham gia dự án phim truyền hình Đấu trí là gì?

- Điều tôi lo lắng nhất khi vào vai công an chính là sự rập khuôn, đóng khung và khô cứng. Đến bây giờ, khi thực hiện các cảnh quay, nhất là những cảnh quay trong phòng họp vẫn luôn khiến tôi phải suy nghĩ, phải đấu trí. Học thoại đã khó rồi nhưng phải làm sao để nói ra một cách tự nhiên nhất. Chính vì lẽ đó, tôi phải cố gắng để tạo được bầu không khí thoải mái, tự nhiên khi vào vai.

Thanh Sơn đã tiết chế trong diễn xuất thế nào khi đảm nhận vai diễn Đại úy Vũ?

- Trước Đấu trí, tôi có thời gian dài tham gia các bộ phim như Tình yêu và tham vọng, Yêu hơn cả bầu trời, 11 tháng 5 ngày, cả ba vai diễn đều năng động, hoạt bát, nói nhiều. Nhưng ở vai này tôi phải tiết chế hoàn toàn những tính cách đó. Đầu tiên, tôi phải học cách điềm đạm hơn trong diễn xuất, học cử chỉ, tốc độ nói để dần dần có thể hoàn thành tốt vai diễn này. Và thực sự đây là vai diễn khác Thanh Sơn ngoài đời nhất.

Trong quá trình thực hiện bộ phim, có cảnh quay nào ấn tượng và để lại kỷ niệm với Thanh Sơn?

- Đây là bộ phim sửa thoại nhiều nhất mà tôi từng làm. Tham gia Đấu trí tôi chỉ đâm đầu vào học thoại. Khi đi làm phim, tôi chỉ mang theo một... tâm hồn đẹp vì biết là đoạn này chắc chắn sẽ sửa thoại. Thoại được đạo diễn, biên kịch và Cảnh sát kinh tế (PC03) làm rất kỹ, chặt chẽ từng chi tiết.

Một kỷ niệm nữa là phân đoạn tôi vớt thùng hàng điện thoại dưới suối. Ban đầu, tôi cho rằng, vào vai công an kinh tế sẽ ngồi bàn giấy hoặc các cảnh họp hành thôi. Tuy nhiên, thực tế có cảnh tôi phải lăn lộn giữa dòng suối để tìm chứng cứ. Con suối chỉ lội tới khoảng đầu gối nhưng tôi phải diễn như nó sâu tới tận cổ. Lần đầu tiên, tôi phải tham gia một thử thách cả về mặt hình thể và diễn xuất, phải tự biên, tự diễn dưới suối.

Trên trang fanpage của bộ phim, nhiều khán giả để lại bình luận bởi rất ấn tượng với đôi mắt của Thanh Sơn. Thanh Sơn có thể tiết lộ quá trình tập luyện để thể hiện được đôi mắt đanh thép?

- Trong Đấu trí, tôi phải đấu mắt rất nhiều, nhất là trong những cảnh hỏi cung. Đây là bộ phim mà tôi diễn đến đau mắt luôn (cười). Có thể khán giả không biết, ngoài lúc đóng phim, các diễn viên cũng phải luyện tập đấu mắt với nhau.

Có một kỷ niệm "dở khóc dở cười" mà tôi nhớ là khi hỏi cung anh Doãn Quốc Đam. Như bạn đã biết, khi hỏi cung ánh mắt phải nghiêm nghị, cương trực, nghiêm túc nhưng mắt anh Đam cứ nháy liên tục làm tôi bị nháy theo và cảnh quay đó phải quay lại rất nhiều lần.

Thanh Sơn được mệnh danh là "nam thần" VFC. Ảnh: NVCC

Có thể nói trong dàn diễn viên của VFC, Thanh Sơn được mệnh danh là "nam thần" diễn cặp với bạn diễn hơn tuổi nhiều nhất. Và trong Đấu trí, Thanh Sơn có dịp nên duyên với Lương Thu Trang. So với các bạn diễn khác, ở Lương Thu Trang có điểm gì thu hút Thanh Sơn?

- Tôi và chị Trang là đồng nghiệp cùng chung Nhà hát Tuổi trẻ, đã quen biết nhau từ lâu, khác với những diễn viên còn lại là mình lần đầu gặp, nên tôi thân với chị Trang hơn.

Lương Thu Trang từng nói Thanh Sơn là bạn diễn ăn ý nhất của cô ấy từ trước đến nay. Vậy còn Thanh Sơn thì sao?

- Thật cảm ơn chị Trang vì đã dành lời khen có cánh này cho tôi. Như đã nói ở trên, vì tôi và chị Trang là đồng nghiệp đã quen biết trước, thế nhưng khi vào phim cũng vấp phải nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trong Đấu trí, vai diễn của tôi là vai diễn thần tượng nên những cảnh tình cảm cũng vẫn phải trong khuôn khổ, không được quá thoải mái. Còn với câu hỏi cảm nhận của tôi về chị Trang, tôi xin phép không trả lời vì tôi không muốn nhận xét, so sánh về người khác.

Xin cảm ơn Thanh Sơn đã chia sẻ!