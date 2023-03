Như Dân Việt đã đưa tin về việc hàng loạt chi nhánh F88 tại các tỉnh thành như ở Tiền Giang, An Giang, Sóc Trăng, Cần Thơ, Hậu Giang bị kiểm tra thời gian qua, Tổng Giám đốc F88 Phùng Anh Tuấn cho biết chỉ là do rơi vào đợt kiểm tra hành chính định kỳ của công an địa phương.