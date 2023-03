Công an có mặt tại chi nhánh F88 đường Trần Quang Khải, quận 1 TP.HCM khám xét nơi này. Ảnh: Chinh Hoàng

Công an cũng có mặt tại chi nhánh F88 địa chỉ số 41 Nguyễn Kiệm, quận Gò Vấp. Ảnh: Chinh Hoàng

Đến gần 19h ngày 6/3, Công an TP.HCM vẫn đang phối hợp với Công an quận Gò Vấp và Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Bộ Công an) phong tỏa, khám xét trụ sở chính Công ty F88 đóng tại tòa nhà cao tầng trên đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp, TP.HCM). Tại nơi này, nhiều chiến sĩ công an chuẩn bị nước, cơm hộp ăn tại chỗ.

Công an cũng có mặt tại 656 Lạc Long Quân, phường 9, quận Tân Bình và nhiều địa điểm khác trên địa bàn TP.HCM. Ảnh: Minh Quyền

Ngoài ra, nguồn tin của phóng viên Dân Việt xác nhận, hiện tại Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Bộ Công an), Công an TP.HCM đang phối hợp với công an các quận huyện địa bàn TP.HCM khám xét toàn bộ chi nhánh F88 đóng trên địa bàn.

Cụ thể, vào khoang 16h chiều nay, một loạt chi nhánh F88 bị công an khám xét ở quận Tân Phú, TP.Thủ Đức, quận Gò Vấp, quận 1... Ghi nhận của phóng viên cho thấy nhiều xe công vụ, công an đến các chi nhánh F88 các quận, huyện để tiến hành khám xét, điều tra.

Theo nguồn tin, việc khám xét toàn bộ chi nhánh F88 trên địa bàn thành phố để phục vụ công tác điều tra về các hoạt động cho vay và cưỡng đoạt tài sản. Được biết, Công ty F88 Có trên 80 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở 23 quận/ huyện của TP.HCM.

Như Dân Việt đã đưa tin, sáng ngày 6/3, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp với Công an TP.HCM, Công an quận Gò Vấp khám xét khẩn cấp văn phòng Công ty Cổ phần Kinh doanh F88, để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

F88 được thành lập năm 2013 và nhanh chóng gây chú ý trên thị trường, nhất là vài năm trở lại đây, khi hướng tới nhóm đối tượng dưới chuẩn, không được các ngân hàng cho vay. Các loại hình dịch vụ chính của F88 hiện nay là cho vay cầm cố, gồm vay đăng ký xe máy và ô tô; vay online được hỗ trợ thông qua ứng dụng trực tuyến.

F88 chính thức có mặt tại thị trường TP.HCM vào năm 2018, với 2 cửa hàng đầu tiên nằm trên đường Cách Mạng Tháng 8 và Âu Cơ.

Ghi nhận tại TP.HCM cho thấy hiện nay, các chi nhánh F88 chủ yếu phân bổ tại các quận, huyện ngoài khu vực trung tâm thành phố.