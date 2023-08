10 nước Balkan và châu Âu ký tuyên bố chung ủng hộ chủ quyền Ukraine

Với sự tham dự của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, 10 nhà lãnh đạo đã ký tuyên bố 8 điểm trong cuộc họp đánh dấu 20 năm kể từ Hội nghị thượng đỉnh EU-Tây Balkan ở Thessaloniki.



Các quốc gia cam kết “ủng hộ vững chắc cho độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine trong các đường biên giới được quốc tế công nhận”.

Tuyên bố cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với công thức hòa bình 10 điểm của Zelensky, kêu gọi Nga rút quân và khôi phục biên giới Ukraine.

Tổng thống Zelensky lạc quan sau chuyến thăm Châu Âu. Ảnh: CNN.

Trong vài ngày qua, ông Zelensky đã tới Thụy Điển, Hà Lan, Đan Mạch và Hy Lạp, nơi ông tham dự hội nghị thượng đỉnh Ukraine-Balkans. Ông cho biết đã có các cuộc hội đàm bên lề hội nghị thượng đỉnh với Bulgaria, Serbia, Croatia, Montenegro, Bắc Macedonia, Moldova và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen.

Trong bài phát biểu hàng đêm tối qua, ông Zelensky nói: “Chúng tôi đang trở về nhà với sự hỗ trợ chính trị mới và các thỏa thuận mới. Mọi người rõ ràng tái khẳng định sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine”.

“Sẽ có máy bay cho Ukraine. Chúng ta sẽ có thêm xe bọc thép. Chúng ta sẽ tăng cường phòng không, kinh tế, xuất khẩu, hội nhập châu Âu và châu Âu-Đại Tây Dương", ông nói.

Zelensky nói rằng tại "hầu hết tất cả các cuộc họp," việc bảo vệ các tuyến đường xuất khẩu "qua Biển Đen và thông qua 'các hành lang đoàn kết' trên đất liền" đã được thảo luận.

"Một thỏa thuận rất quan trọng với Hy Lạp, mà tôi đặc biệt biết ơn Thủ tướng, là việc Hy Lạp sẵn sàng bảo trợ cho việc khôi phục Odessa của chúng tôi. Quyết định này không chỉ có ý nghĩa thực chất mà còn rất mang tính biểu tượng. Nó chứa đựng nhiều ý nghĩa lịch sử và ý nghĩa văn hóa", Zelensky nói.

"Kết quả chung của những ngày này là Ukraine đã trở nên mạnh mẽ hơn", Zelensky nói và cho biết thêm rằng ông rất biết ơn Luxembourg vì đã tham gia tuyên bố của Nhóm G7 về đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Văn phòng của ông cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp các nhà lãnh đạo Croatia, Moldova và Bắc Macedonia tại Hy Lạp.

Zelensky cảm ơn Croatia vì đã chuẩn bị gói phòng thủ mới cho Ukraine và thông báo với Thủ tướng Croatia Andrej Plenković về "sự phong tỏa bất hợp pháp hàng hải ở Biển Đen và các cuộc tấn công bằng tên lửa nặng nề của Nga vào cơ sở hạ tầng cảng của Ukraine, gây nguy hiểm cho an ninh lương thực thế giới", theo văn phòng của Zelensky .

Tổng thống Ukraine cũng cảm ơn Thủ tướng Bắc Macedonia Dimitar Kovačevski vì sự hỗ trợ quốc phòng, văn phòng của ông cho biết.

Zelensky đã thảo luận với Tổng thống Moldova Maia Sandu về việc tạo ra các tuyến đường thay thế để xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine sau khi Nga rút khỏi Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen, văn phòng của ông cho biết thêm.

Hôm thứ Hai, Zelensky cũng đã gặp Thủ tướng Bulgaria Nikolai Denkov để nói về một "hành lang ngũ cốc" ở Biển Đen.

Nga rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen do Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc đàm phán vào năm ngoái, với lý do các yêu cầu của họ đã không được tổn trọng, lương thực không dến được các nước nghèo đang cần ngũ cốc, còn phương Tây cho rằng Nga rút khỏi thỏa thuận đã đe dọa việc đi lại an toàn của các tàu chở ngũ cốc đến và đi từ các cảng của Ukraine. Sự sụp đổ của thỏa thuận đã đẩy giá lương thực toàn cầu lên cao.

Trong khi đó tại Kiev, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov đã gặp người đồng cấp Hà Lan Kajsa Ollongren đang có chuyến thăm làm việc tại Ukraine.

Reznikov nói: Đây là chuyến thăm thứ ba của Ollongren tới Ukraine kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, “và đó là một tín hiệu mạnh mẽ tới tất cả những người bảo vệ chúng tôi rằng chúng tôi có một người bạn mạnh mẽ như vậy trên trường quốc tế”.

Ông Reznikov đánh giá cao quyết định của Chính phủ Hà Lan trong việc thành lập 'liên minh máy bay' trước tiên để đào tạo phi công, kỹ sư và kỹ thuật viên của chúng tôi, và cuối cùng, sau khi hoàn thành khóa đào tạo này, chuyển giao F-16 chiến đấu cho chúng tôi." máy bay cho chúng tôi”.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cũng nói rằng phòng không vẫn là ưu tiên của họ: “Tôi muốn nhắc nhở mọi người rằng phòng không vẫn là ưu tiên số một của chúng tôi để đảm bảo rằng con cái chúng tôi được đến trường và đại học và bầu trời ở Ukraine rất yên bình. Vì vậy, quyết định về F-16 là một quyết định mạnh mẽ sẽ đưa ra quyết định quan trọng." phòng không của chúng tôi thậm chí còn mạnh hơn," Reznikov nói.