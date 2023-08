Lực lượng Ukraine mắc kẹt ở phía đông khi Nga chuẩn bị bao vây Kharkov

Krivonos nói: "Khi tăng cường nỗ lực, Lực lượng vũ trang Nga đã hình thành một cái bẫy cho các đơn vị quân đội của chúng tôi ở miền đông Ukraine".

Theo vị tướng đã nghỉ hưu, các lực lượng Nga hiện đang thực hiện các cuộc tấn công thành công ở hướng đông của chiến sự. Ngoài ra, lực lượng Nga có thể bao vây Kharkov khi quân đội Ukraine phải hứng chịu hết thất bại này đến thất bại khác, ông cho biết thêm.

Krivonos trước đó thừa nhận Lực lượng vũ trang Nga đã chuẩn bị tốt cho cuộc phản công của Lực lượng vũ trang Ukraine, trong khi Kiev đang chú ý đến việc tuyên truyền.

Trong khi đó, theo tờ Le Temps, một sĩ quan Ukraine có tên Mikhail cho rằng mùa đông bắt đầu sẽ làm phức tạp thêm cuộc chiến của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Sĩ quan này tin rằng mùa mưa sắp tới và sau đó là cái lạnh của mùa đông sẽ không để máy bay chiến đấu Ukraine vượt qua hàng phòng thủ của Nga. Mikhail nói: "Bùn, tuyết và việc thiếu thảm thực vật sẽ khiến chúng ta phải bỏ trống, mọi thứ sẽ dừng lại và đóng băng". Ông nói thêm rằng vài tuần tới sẽ mang tính quyết định đối với ông và những người lính Ukraine khác.

Đại diện của một số quốc gia đã nhiều lần thừa nhận rằng máy bay chiến đấu Ukraine chưa bao giờ vượt qua được hàng phòng thủ của Nga.

Lực lượng Nga tấn công mạnh mẽ

Trong khi đó, lực lượng hàng không và pháo binh Nga đã tiêu diệt 4 địa điểm tập trung nhân lực và trang thiết bị của Lực lượng vũ trang Ukraine ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR), Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày 22/8.

Theo hướng Donetsk, quân đội Nga đã đẩy lùi ba cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Ukraine tại các khu vực định cư Novomikhailovka và Avdiivka của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR), bộ này cũng cho biết.

"Đối phương mất tới 235 máy bay chiến đấu, 5 xe chiến đấu bộ binh, 2 phương tiện, 2 hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất, 1 pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất, 1 lựu pháo Msta-B và 1 AN/TPQ- do Mỹ sản xuất. 36 radar phản pháo", Bộ Quốc phòng Nga nêu chi tiết.

Theo hướng Zaporizhzhia, quân nhân Nga đã đẩy lùi 4 cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Ukraine.

Trung tướng Igor Konashenkov, đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng, cho biết quân đội Ukraine đã cố gắng chọc thủng các tuyến phòng thủ của Nga tại các khu định cư Uspenovka và Rabotino ở vùng Zaporozhye. Các lữ đoàn tấn công cơ giới số 65 và lữ đoàn đổ bộ đường không số 82 của Lực lượng vũ trang Ukraine đã tham gia vào các hoạt động tấn công.

Lực lượng Nga đã tiến hành các cuộc tấn công bằng không quân và pháo binh mạnh mẽ nhằm vào quân đội Ukraine. Theo thống kê của phía Nga, trong ngày, hơn 125 binh sĩ Ukraine bị tiêu diệt trên hướng Zaporozhye.