10 tỷ đồng và cơ hội tái sinh 150ha rừng ngập mặn tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau

Dự án có trị giá 10 tỷ đồng, kéo dài 5 năm, do Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam hợp tác với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên WWF - Việt Nam thực hiện. Dự án sẽ giúp giải quyết các thách thức nghiêm trọng về môi trường xã hội như biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước, ô nhiễm nguồn nước, an ninh lương thực, sức khỏe con người và quản lý rủi ro thiên tai.



150ha rừng ngập mặn tự nhiên tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau sẽ được khoanh nuôi xúc tiến tái sinh. Ảnh: Lê Thanh Tùng - WWF Greater Mekong.



Theo báo cáo gần đây của Khối Nghiên cứu HSBC "Giải quyết cuộc khủng hoảng tiếp theo", đối với khu vực châu Á, biến đổi khí hậu được xác định là cuộc khủng hoảng của thế kỷ chứ không hẳn là đại dịch Covid-19. Việt Nam nằm trong số các quốc gia có thể bị ảnh hưởng nhiều nhất. TP.HCM nằm trong số các thành phố ở châu Á (cùng Mumbai, Thượng Hải, Bangkok và Jakarta) đang bị đe dọa bởi mực nước biển dâng cao.

Theo số liệu của Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên Hợp Quốc (FAO) và Tập đoàn HSBC, Việt Nam cũng nằm trong nhóm 5 nước có nguy cơ rủi ro ngành nông nghiệp và những thiệt hại do bão gây ra đối với sản xuất nông nghiệp sẽ tăng lên.

Bên cạnh đó, châu Á hiện giờ không chỉ là nạn nhân của tình trạng biến đổi khí hậu mà còn là một tác nhân quan trọng của quá trình này. Khu vực này chiếm tới 87% lượng khí nhà kính toàn cầu và lượng phát thải khí CO2 tăng 78% kể từ năm 1990. Trong đó, nạn chặt phá rừng trở thành một nguyên nhân chính đóng góp vào lượng khí phát thải lớn ở khu vực Đông Nam Á bao gồm cả Việt Nam.

150ha rừng ngập mặn khi đến tuổi trưởng thành sẽ cung cấp dịch vụ hệ sinh thái tại chỗ, giảm lũ lụt cho hơn 10.000 hộ gia đình. Ảnh: Lê Thanh Tùng - WWF Greater Mekong.

Trong phạm vi dự án, Ngân hàng HSBC Việt Nam phối hợp với các chuyên gia bảo tồn WWF-Việt Nam để phát triển một chương trình sáng tạo và sâu rộng nhằm nuôi dưỡng hệ sinh thái dễ bị tổn thương của Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, ĐBSCL và các khu vực khác.

Dự án dự kiến sẽ hỗ trợ Việt Nam thực hiện cam kết giảm 8% lượng phát thải khí nhà kính vào năm 2030 của Thỏa thuận Paris so với kịch bản phát thải thông thường bằng nguồn lực quốc gia hoặc tăng lên 25% nếu có sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Đặc biệt, dự án này cũng sẽ hỗ trợ Việt Nam đạt được cam kết tăng độ che phủ rừng toàn quốc lên 45%.

150ha rừng được phát triển bằng cách áp dụng phương pháp khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng ngập mặn, nhằm đảm bảo khả năng tăng trưởng cao nhất cho cây. Khi đạt đến tuổi trưởng thành, khu rừng ngập mặn rộng 150ha này có thể hấp thụ và dự trữ ít nhất 20.000 tấn carbon mỗi năm, làm giảm nồng độ khí CO2. Rừng ngập mặn cũng sẽ tạo thành vùng đệm giữa đất liền, biển và sông ngòi, giúp duy trì và che chắn vùng ĐBSCL khỏi các hiện tượng thiên tai.

Dự án sẽ hỗ trợ Việt Nam đạt được cam kết tăng độ che phủ rừng toàn quốc lên 45%. Ảnh: Lê Thanh Tùng - WWF Greater Mekong.

Ngoài ra, khu rừng mới này sẽ cung cấp dịch vụ hệ sinh thái tại chỗ cho hơn 10.000 hộ gia đình được bảo vệ khỏi tình trạng lũ lụt và cải thiện bãi sinh sản thủy sản của họ lên đến 350-390 tấn hải sản mỗi năm. Dự án này cũng được thành lập để nghiên cứu và giới thiệu các phương pháp quản lý tốt nhất về giải pháp sinh kế thay thế cho các cộng đồng cư dân sống tại vùng đệm của Vườn Quốc gia.

Một hợp phần khác của dự án là chương trình giáo dục về bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học cho khoảng 3.000 hộ gia đình trong vùng lõi của Vườn Quốc gia, nâng cao nhận thức của họ về các vấn đề bảo tồn.

Ông Văn Ngọc Thịnh - Giám đốc Quốc gia của WWF-Việt Nam

Ông Văn Ngọc Thịnh - Giám đốc Quốc gia của WWF-Việt Nam cho biết: "HSBC và WWF-Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác lâu dài trong năm 2020. Phương thức hợp tác này đã góp phần nhân rộng tác động của chương trình Bảo tồn nước của HSBC, mang nước sạch đến hơn 2,5 triệu người sống tại 5 lưu vực sông lớn trên thế giới.

Thực hiện những giải pháp đúng đắn đối với thiên nhiên để giải quyết cuộc khủng hoảng môi trường nói chung hiện nay là trọng tâm của các chiến lược phục hồi, đầu tư, và các quyết định, hành động thông qua chương trình hợp tác này sẽ góp phần đảo ngược sự mất mát đa dạng sinh học đến năm 2030 để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững và bảo vệ tương lai của quốc gia".

Dự án này tại Việt Nam là một phần trong cam kết khí hậu mới nhất của Tập đoàn HSBC được công bố vào ngày 9/10/2020, một chương trình tài trợ 100 triệu USD cho các dự án đổi mới khí hậu, năng lượng tái tạo và các giải pháp dựa trên thiên nhiên trên toàn cầu trong cùng thời gian 5 năm.