Hơn 80% xe ô tô nhập về Việt Nam là miễn thuế, giá bình quân chỉ dưới 400 triệu đồng

Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, trong tháng 11/2022, xe nhập về Việt Nam tăng đột biến đạt trên 22.700 chiếc, tăng gần 60% so với tháng trước.



Xe nhập về Việt Nam từ các thị trường miễn thuế như Thái Lan, Indonesia tăng tốc sau đại dịch (Ảnh CTV).

Luỹ kế, tính đến hết tháng 11/2022, Việt Nam nhập hơn 151.600 xe từ các nước, trong đó có hơn 125.800 là xe du lịch dưới 9 chỗ ngồi (chiếm 83% tổng xe nhập). Lượng xe nhập tăng hơn 6.800 chiếc so với cùng kỳ năm trước, tương ứng tỷ lệ tăng khoảng 5%.

Đáng nói, lượng xe nhập về Việt Nam vẫn chủ yếu từ Thái Lan và Indonesia, với tổng lượng đạt 125.000 chiếc, chiếm trên 82% số xe nhập về Việt Nam, tăng khoảng 10.000 chiếc so với cùng kỳ năm trước.

Trước kia, xe Thái nhập về Việt Nam luôn áp đảo so với xe nhập từ Indonesia. Nhưng, do nhiều mẫu hiện đã được lắp ráp quy mô lớn tại Việt Nam như Honda CRV nên các mẫu xe nhập từ Indonesia về Việt Nam đang nhiều hơn so với xe Thái Lan.

Tổng lượng xe nhập từ Indonesia trong 11 tháng qua đạt gần 64.000 chiếc, trong khi đó xe nhập từ Thái Lan về Việt Nam chỉ đạt hơn 61.000 chiếc.

Theo báo cáo của Hải quan, lượng xe nhập từ Thái về Việt Nam đa phần có giá cao hơn so với xe từ Indonesia. Xe Thái Lan có giá bình quân trên 450 triệu đồng/chiếc, trong khi xe nhập từ Indonesia chỉ vào khoảng 335 triệu đồng/chiếc.

Cụ thể, các mẫu xe nhập từ Thái hầu hết là mẫu xe phân khúc C, D xe SUV hoặc xe bán tải hoặc xe CUV có giá trên 500 triệu đồng/ chiếc. Điển hình là Ford Everest, Ranger, Honda Accord,… Các mẫu xe nhập từ Indonesia thường là dòng xe nhỏ, giá thấp hơn như Mitsuibishi Xpander, Attrage hay Pajero Sport.

Tổng doanh số thị trường xe hơi Việt Nam hiện đạt gần 300.000 chiếc/ năm, trong đó xe nhập hiện chiếm khoảng 1/3. Các mẫu xe miễn thuế từ Thái Lan, Indonesia cũng chiếm tỷ lệ khoảng 40% tổng loại xe tiêu thụ của thị trường này.

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tính đến hết tháng 11/2022, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước tăng 41% trong khi xe nhập khẩu tăng 46% so với cùng kì năm ngoái. Lượng xe lắp ráp đạt hơn 208.800 chiếc, xe nhập khẩu đạt trên 160.500 chiếc, tổng lượng xe tiêu thụ toàn thị trường đạt hơn 369.000 chiếc, tăng hơn 100.000 chiếc so với cùng kỳ năm trước, tăng trên 43%.

Riêng xe du lịch các loại tiêu thụ hết tháng 11/2022 đạt mức rất cao khoảng 290.000 chiếc, tăng trên 112.000 chiếc so với cùng kỳ năm trước, ước tăng khoảng 63%