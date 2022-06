12 cây cảnh may mắn, chiêu tài, hút lộc, trồng trong nhà sẽ cải thiện vận may của bạn

Nhưng cây cảnh nào có ý nghĩa may mắn? Bởi vì mọi người có xu hướng đồng nhất may mắn với tiền bạc, nên nhiều cây được gọi là cây may mắn có lá hình dáng tròn như đồng tiền.

Cũng có cây cảnh tên gọi của chúng mang ý nghĩa về tiền bạc, thịnh vượng, nếu không màu sắc của chúng cũng rất rực rỡ, vui vẻ… Trồng các cây cảnh này trong nhà sẽ giúp bạn có thêm niềm vui mỗi ngày

1, Cây cảnh: Cỏ gương (Pilea peperomioides)

Cây cảnh: Cỏ gương

Loại cây cảnh may mắn này có những chiếc lá tròn đến nỗi chúng trông gần như không có thật.

Mặc dù những tán lá hình đồng xu của nó không thể biến thành tiền bạc cho bạn, nhưng những chiếc lá xanh mướt, tròn xoe nhìn rất hấp dẫn và dễ chăm sóc. Do đó, bạn nên trồng một cây cảnh này trong nhà.

2. Cây cảnh: Hồng sa mạc (Adenium obesum)

Cây cảnh: Hồng sa mạc

Hồng sa mạc được coi là một loài thực vật may mắn vì thân cây căng mọng thể hiện sự dồi dào về tài chính.

Trên hết, cây còn mang những bông hoa hình chiếc kèn ngoạn mục. Bởi vì loài mọng nước này tích trữ độ ẩm trong "cái bụng" lớn của nó nên cây có thể bị thối rữa nếu bị tưới quá nhiều. Bạn cần lưu ý khi tưới nước.

3. Cây cảnh: Me chua đất (Oxalis spp.)

Cây cảnh: Me chua đất

Các loài me chua đất như cây cảnh me chua đất đỏ (Oxalis deppei), me chua đất vàng (Oxalis corniculata), me chua đất tím (cây bướm đêm)… được coi là loài cây may mắn trong nhà.

Có lẽ vì tán lá của những cây trồng trong nhà này gần giống với cỏ ba lá hoặc cỏ bốn lá, là điềm mang lại sự may mắn.

Cây cảnh này cũng cho hoa với nhiều màu sắc khác nhau từ trắng đến hồng, tím, vàng. Đừng cho rằng vận may của bạn đã cạn kiệt nếu "cỏ ba lá" của bạn bị chết, vì cây cảnh này có thể hồi sinh trở lại từ củ của chúng.

4. Cây cảnh: Sen đá Phật Bà (Sempervivum spp.)

Cây cảnh: Sen đá Phật Bà

Hãy thêm những bông "hoa hồng" mọng nước này vào bộ sưu tập cây may mắn trong nhà của bạn.

Mặc dù cây cảnh này có thể phát triển mạnh khi trồng trong nhà nhưng nếu được đặt ngoài trời thì chúng còn phát triển tốt hơn.

Một sự thật thú vị là cây cảnh này đã từng được trồng trên mái tranh của các ngôi nhà để đẩy lùi sét. Một phần của sự may mắn liên quan đến cây cảnh này có thể là do tên chi của chúng, có nghĩa là "sống mãi mãi".

5. Cây cảnh: Ngọc bích (Crassula ovata)

Cây cảnh: Ngọc bích

Cây cảnh ngọc bích có thể đã nổi tiếng như một loài thực vật may mắn do có liên quan đến loại đá "ban phước" có chung tên với nó.

Hơn nữa, những chiếc lá của cây cảnh ngọc bích cũng cóhình tròn, giống như nhiều loài cây may mắn khác, đồng thời giống như những miếng ngọc bích xanh mướt, xinh đẹp.

Cây cảnh này cũng dễ chăm sóc, không cần tưới nhiều nước, do đó, dù có lười biếng hay quên tưới thì cây may mắn này của bạn cũng khó mà khô héo.

6. Cây cảnh: Hoa nhài (Jasmine spp.)

Cây cảnh: Hoa nhài

Cũng giống như mùi hương của hoa nhài thu hút mọi người để hít thở gần hơn, hoa may mắn của cây hoa nhài thường có màu trắng và hình ngôi sao, được cho là thu hút tình yêu và may mắn đến với bạn.

Việc chăm sóc cây hoa nhài có thể từ dễ đến khó, tùy theo từng loài. Vì vậy, bạn có thể chọn loài đơn giản nhất để trồng, đảm bảo may mắn của bạn sẽ không bị khô héo.

7. Cây cảnh: Phát tài phát lộc (Dracaena sanderiana)

Cây cảnh: Phát tài phát lộc

Loại cây cảnh may mắn có ý nghĩa phong thủy tốt đẹp này dù có các đốt nhưng cũng không phải thực sự là một cây tre mà giống như mía hay ngô hơn.

Tuy nhiên, rõ ràng sự tương đồng của nó với cây tre- trúc cũng đủ khiến nó trở thành cây cảnh may mắn. Cây cảnh này có thể trồng trong đất hoặc thủy canh. Điềm lành, may mắn cũng phụ tuộc vào số lượng thân cây mà bạn trồng trong nhà.

8. Cây cảnh: Đậu may mắn (Castanospermum australe)

Cây cảnh: Đậu may mắn

Có lẽ xuất phát từ hình dáng "quyến rũ" của nó mà người ta có sự liên tưởng nó với những hạt đậu may mắn trong truyện "Jack và cây đậu thần".

Loài cây này phát triển từ một hạt xanh lớn nằm trên đất và nuôi dưỡng cây con bằng chất dinh dưỡng của hạt trong suốt thời gian là cây non.

Cây cảnh này với những tán lá hình hoa kim được đánh bóng của nó có thể đạt chiều cao trên 2m khi được trồng trong thùng chứa lớn.

Nhưng tất nhiên bạn đừng mong đợi nó phát triển đủ cao để có thể lên trời chơi như Jack được.

9. Cây cảnh: Kim ngân (Pachira aquatica or P. glabra)

Cây cảnh: Kim ngân

Theo truyền thuyết, cây cảnh may mắn này được đặt tên từ một người đàn ông nghèo đã hái lượm và bán những hạt giống như hạt dẻ ăn được của mình để kiếm tiền.

Với đặc điểm tán lá bóng, cây cảnh kim ngân thường được bán với thân bện. Điều thú vị là tên tiếng Anh của cây cảnh này là Money Tree (cây tiền), đủ ý nghĩa về may mắn, phát tài.

10. Cây cảnh: Lan ý (Spathiphyllum spp.)

Cây cảnh: Lan ý

Cây cảnh này là một loại cây trồng trong nhà giúp cải thiện chất lượng không khí. Một số người cho rằng cây cảnh lan ý giúp loại bỏ năng lượng tiêu cực và độc tố để bạn có một ngôi nhà, tốt đẹp, yên bình!

May mắn thay, việc chăm sóc cây cảnh lan ý không quá phiền phức vì nó có thể chịu được ánh sáng yếu. Tuy nhiên, nếu bạn tưới nước quá kỹ sẽ khiến cây cảnh này bị úa vàng.

11. Cây cảnh: Đô la bạc (Eucalyptus cinerea)

Cây cảnh: Đô la bạc

Cây cảnh đô la bạc (cây khuynh diệp) có lá màu xanh xám giống đồng xu này cũng có ý nghĩa may mắn khi được trồng trong nhà.

Tuy nhiên cây cảnh này không phải là loại cây đặc biệt dễ trồng vì chúng cần điều kiện thời tiết lạnh giá trong mùa đông và thường không phục hồi sau khi bị héo.

Vì vậy, nếu bạn đặt vận may của mình vào cây cảnh này thì hãy coi chừng vì bạn sẽ có nguy cơ thấy vận may của mình lụi tàn nhanh chóng.

12. Cây cảnh: Huyết dụ (Cordyline spp.)

Cây cảnh: Huyết dụ

Những người dân bản địa trên đảo Thái Bình Dương thường trồng cây cảnh huyết dục bên ngoài cửa nhà để ban phước lành cho tất cả những ai bước vào nhà họ.

Loại cây cảnh này, với những chiếc lá hình dải, có nhiều loại màu xanh lá cây hoàn toàn hoặc có thể được điểm xuyết với các sắc thái hoàng hôn nhiệt đới, chẳng hạn như đỏ, cam hoặc hồng. Nhìn chúng rất lộng lẫy, xinh đẹp, vui mắt.

(Theo Bobvila)