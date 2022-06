Đặt 4 cây cảnh phong thủy này đúng vị trí giúp gia đình thịnh vượng, hút tài, chiêu lộc

Đời sống ngày càng tốt hơn và việc trồng cây cảnh cũng ngày càng được ưa thích trong mỗi nhà. Một số người nuôi cây cảnh chỉ để làm cảnh nhưng một số người lựa chọn cây cảnh phong thủy với những mong muốn tốt đẹp cho cuộc sống của mình.

Các cây cảnh phong thủy như cây kim ngân, cây trường sinh, cây lan quân tử... không chỉ có giá trị làm cảnh cao mà còn có ý nghĩa phong thủy tốt đẹp.

Tuy nhiên, để các cây cảnh phong thủy có thể phát huy được tác dụng của mình cần phải đặt chúng đúng vị trí quan trọng trong nhà.

Theo chuyên gia phong thủy, đặt cây cảnh đúng vị trí có thể mang lại lợi ích cho bạn cả đời, nhưng bố trí sai sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn tức thì.



Trước hết, một số người kinh doanh thích mua loại cây cảnh kim ngân vì nó có tác dụng hút tài lộc, mang phú quý vào nhà. Hơn nữa, nó có giá trị làm cảnh rất cao với dáng cây cao ráo, lá xanh tươi quanh năm.

Vậy, đặt cây cảnh kim ngân ở vị trí nào trong nhà hợp lý nhất? Theo các thầy phong thủy thì phải đặt cây cảnh kim ngân ở vị trí thoáng đãng, không có vật cản thì tài lộc mới đến nhanh.

Vị trí đẹp để đặt cây cảnh kim ngân là ở phòng khách ở vị trí tài lộc, chéo với cửa ra vào và nhớ là không có vật cản nào phía trước. Như vậy tài lộc vào nhà mới được thuận lợi.

Về việc chăm sóc cây cảnh kim ngân, bộ rễ của chúng khá khỏe có khả năng trữ nước nên không cần tưới nước nhiều. Bạn chỉ cần tưới nước cho cây cảnh nãy mối tháng 2 lần và bón phân 1 tháng 1 lần. Cây cảnh sẽ càng ngày càng xanh tốt, mang tài lộc vào nhà càng thịnh vượng.



2. Vị trí cây cảnh lan quân tử

Trên thực tế, cây cảnh lan quân tử mang lại những lợi ích to lớn cho sức khỏe cho gia chủ. Nó không chỉ làm cho không khí của chúng ta trong lành hơn mà còn loại bỏ bụi bẩn, thanh lọc không khí.

Cây cảnh lan quân tử đặt ở phòng khách

Đồng thời, cây cảnh này giúp biến khí xấu trong nhà thành oxy, giúp chúng ta cảm thấy sảng khoái hơn khi nhìn thấy nó nở hoa.

Về ý nghĩa phong thủy, cây cảnh lan quân tử cũng mang lại nhiều may mắn, điềm lành. Vị trí phù hợp đặt chúng chính là ở phòng khách sẽ mang lại may mắn, còn đặt ở hiên nhà là điềm báo rất may mắn.

3. Vị trí đặt cây cảnh hạnh phúc

Cây cảnh hạnh phúc có lá rất đẹp, xanh mướt, tươi tốt, nhìn rất lãng mạn. Chúng có ý nghĩa phong thủy là giúp gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tài lộc ngày càng vượng.

Cây cảnh hạnh phúc có thể đặt ở phòng khách hoặc ngoài ban công

Vì chỉ khi gia đình hòa thuận thì chúng ta gặp được may mắn, yên tổn mà kiếm tiền, giúp công việc phát đạt, lộc lá dồi dào. Gia đình lục đục, đau đầu thì khó mà minh mẫn để làm ăn.

Chúng ta thường đặt cây cảnh hạnh phúc ở góc phòng khách hoặc ngoài ban công. Để cây cảnh hạnh phúc ở vị trí này rất thích hợp để cây phát triển mạnh mẽ, đồng thời giúp trang trí nhà cửa.

Vì cây cảnh hạnh phúc rất to khỏe nên chuyên gia phong thủy cũng cho rằng, một cây hạnh phúc vững chãi, xanh tươi có thể đặt ở nhà để giữ an toàn cho ngôi nhà.

Đồng thời nó có thể mang lại nhiều may mắn cho gia đình và làm cho các thành viên gia đình khỏe mạnh hơn.

4. Vị trí đặt cây cảnh trường sinh

Cây cảnh trường sinh thích hợp làm cảnh, là loài hoa đẹp nhất nên bày trong nhà vì màu sắc rực rỡ. Đặc biệt màu đỏ của chúng mang ý nghĩa lễ hội, may mắn, vui tươi cho gia đình.

Cây cảnh trường sinh có thể bày trên bàn trà

Hơn nữa, cây cảnh trường sinh có thể là lời chúc phúc cho các thành viên trong gia đình sống lâu, khỏe mạnh, an toàn và tốt lành. Nó là cây cảnh có thể bày được ở nhiều vị trí trong gia đình.

Nếu bạn muốn các thành viên trong gia đình khỏe mạnh và sống lâu, bạn nên đặt cây cảnh trường sinh trên bàn ăn hoặc bàn uống cà phê trong phòng khách. Như vậy, chúng ta sẽ đối mặt với nó hàng ngày, và khi các thành viên trong gia đình nhìn thấy nó, tâm trạng của họ sẽ vui vẻ, phấn chấn hơn.

Cây cảnh trường sinh gần như nở hoa quanh năm và đặc biệt rực rỡ khi Tết đến xuân về. Do đó, chúng ta đặt nó trên bàn uống cà phê trong phòng khách, khi người thân, bạn bè đến chơi, thấy hoa nở rực rỡ sẽ cho cảm giác vui vẻ, gia đình cũng thêm hòa thuận, ấm áp, tràn đầy tình yêu thương.

Bạn có trồng 1 trong 4 cây cảnh kể trên không? Nếu bạn đang đặt sai vị trí thì hãy thay đổi đi nhé!

(Theo SH)