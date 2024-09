12 năm liên tiếp Vietcombank đứng trong Danh sách 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam do Forbes xếp hạng

Ngày 23/8/2024, tại Diễn đàn Kinh doanh 2024 – sự kiện thường niên do Forbes Việt Nam tổ chức, Vietcombank đã nhận kỷ niệm chương từ Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2024 của Forbes. Đây là danh sách thường niên lần thứ 12 được Forbes Việt Nam xếp hạng dựa trên báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất của các doanh nghiệp đang niêm yết trên sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HSX) và sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), với tổng lợi nhuận sau thuế 190.831 tỉ đồng và tổng doanh thu đạt 1.296.831 tỉ đồng. Phần lớn trong danh sách là các công ty đã xác lập được vị thế cạnh tranh trên thị trường, không chỉ dẫn đầu trong lĩnh vực hoạt động của mình mà trong cả nền kinh tế.

Bà Nguyễn Thị Minh Hải – Phó Trưởng Văn phòng đại diện Vietcombank khu vực phía Nam (đứng giữa), đại diện Vietcombank nhận kỷ niệm chương của Forbes.

Bà Nguyễn Thị Minh Hải – Phó Trưởng Văn phòng đại diện Vietcombank khu vực phía Nam (hàng đầu, thứ hai từ phải qua), đại diên Vietcombank nhận kỷ niệm chương của Forbes cùng các đại diện doanh nghiệp có trong danh sách 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2024.

Top 50 công ty niêm yết tốt nhất của Forbes Việt Nam được bình chọn dựa trên quy trình đánh giá nghiêm ngặt, từ việc sơ loại theo các tiêu chí tài chính cơ bản đến chấm điểm dựa trên các yếu tố tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, tỷ lệ ROE, ROC và tăng trưởng EPS giai đoạn 2019-2023. Ngoài ra, Forbes cũng cân nhắc kỹ lưỡng về vị thế trong ngành, chất lượng quản trị và triển vọng phát triển của doanh nghiệp.



Cũng trong tháng 8/2024 vừa qua, HR Asia Magazine - Tạp chí nhân sự uy tín hàng đầu Châu Á đã vinh danh Vietcombank là “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á năm 2024” cùng 3 giải thưởng đặc biệt là “HR Asia Diversity, Equity, and Inclusion Awards - Doanh nghiệp có chính sách Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập nổi bật nhất”,“HR Asia Most Caring Company Awards - Doanh nghiệp quan tâm chăm sóc nhân viên tuyệt vời nhất” và “HR Asia Sustainable Workplace Awards - Doanh nghiệp có Môi trường làm việc bền vững”. Mặc dù năm 2024 là năm đầu tiên Vietcombank ghi danh tham dự giải thưởng HRAA nhưng kết quả đánh giá của Ban Tổ chức đối với Vietcombank ở tất cả các tiêu chí đều đạt mức cao vượt trội so với mức bình quân thị trường.

Liên tiếp được các tổ chức uy tín trong nước và nước ngoài trao tặng giải thưởng, Vietcombank khẳng định vị thế, tầm nhìn và sứ mệnh ngân hàng số 1 Việt Nam, đóng góp lớn vào sự phát triển bền vững của đất nước.