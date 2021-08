14 tỉnh thông báo lịch tựu trường và khai giảng năm học 2021-2022, nhiều nơi cho học sinh đến trường sớm

Thanh Hóa

Ngày tựu trường của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên ở Thanh Hóa là ngày 1/9/2021. Riêng đối với lớp 1, tựu trường từ ngày 23/8/2021.

Ngày 5/9/2021, các trường học trong toàn tỉnh sẽ đồng loạt khai giảng. Ngày 6/9 là ngày bắt đầu học kỳ I năm học 2021-2022 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên (cấp THCS và THPT).

Hà Nam

Theo quyết định của UBND tỉnh, học sinh các cấp học trên địa bàn tựu trường sớm nhất vào ngày 1/9/2021. Riêng đối với lớp 1 tựu trường sớm nhất từ ngày 23/8/2021. Tổ chức khai giải vào ngày 5/9/2021.

Học sinh Trường Tiểu học Mê Linh, Hà Nội trong ngày khai giảng năm học 2020-2021. Ảnh: Phạm Hưng

Phú Thọ

Ngày tựu trường của các cấp học ở Phú Thọ là 21/8. Tổ chức khai giảng năm học mới vào ngày toàn dân đưa trẻ đến trường 5/9. Ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ I: Đối với giáo dục mầm non và Giáo dục thường xuyên bắt đầu từ ngày 5/9, còn cấp tiểu học, THCS và THPT bắt đầu từ 28/8.

Tuyên Quang

UBND tỉnh Tuyên Quang quyết định lịch tựu trường các cấp học vào ngày 1/9. Riêng đối với lớp 1, tựu trường từ ngày 23/8. Các trường tổ chức khai giảng năm học mới vào ngày 5/9.

Việc thực hiện kế hoạch dạy học đối với các cấp học bắt đầu từ ngày 6/9/2021; kết thúc học kỳ trước ngày 16/1/2022; hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2022, kết thúc năm học trước ngày 31/5/2022.

Hòa Bình

Các ngành học, cấp học gồm mầm non, tiểu học, THCS, THPT, GDTX tại Hòa Bình đều tổ chức tựu trường vào ngày 1/9/2021 (riêng lớp 1 tựu trường vào ngày 23/8/2021) và khai giảng vào ngày 5/9/2021.



Trường hợp xảy ra bùng phát dịch Covid-19 trên địa bàn hoặc trường hợp đặc biệt khác, Giám đốc Sở GD-ĐT báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thời gian nghỉ học, thời gian tựu trường và kéo dài thời gian năm học đảm bảo theo quy định.

Hà Tĩnh

UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Theo đó, điểm mới trong khung kế hoạch là học sinh lớp 1 sẽ tựu trường sớm hơn 1 tuần để làm quen với môi trường mới.

Ngày khai giảng năm học sẽ thực hiện đồng loạt vào 5/9/2021.

Bình Dương

Ngày tựu trường đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, THPT vào ngày 1/9 và tổ chức khai giảng vào ngày 5/9.

Đối với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên cấp huyện, bồi dưỡng nghiệp vụ tựu trường vào ngày 6/9, tổ chức khai giảng vào ngày 11/9.

Nghệ An

Toàn tỉnh Nghệ An thống nhất ngày tựu trường là 1/9 và khai giảng là 5/9. Học sinh lớp 1 trên địa bàn tỉnh không tựu trường sớm hơn so với các khối còn lại vì địa phương đã có mô hình giáo dục chuyển tiếp cho các cháu mầm non 5 tuổi lên lớp 1 giữa hai bậc học, để học sinh làm quen với việc học tập.

Lào Cai

UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành chi tiết khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022. Theo đó, các cấp học mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên tựu trường ngày 1/9/2021. Riêng lớp 1 có thể tựu trường sớm hơn, kể từ ngày 23/8/2021. Tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh thống nhất tổ chức khai giảng vào buổi sáng ngày 5/9/2021.

Sơn La

Học sinh phổ thông Sơn La tựu trường sớm nhất, từ ngày 16/8. Còn các cơ sở giáo dục phổ thông (bao gồm: Tiểu học, THCS, THPT) và giáo dục thường xuyên sẽ tựu trường vào ngày 16/8. Riêng giáo dục mầm non, tựu trường vào ngày 1/9. Lịch khai giảng năm học mới vẫn được ấn định vào ngày 5/9 như hàng năm. Năm học sẽ kết thúc trước ngày 31/5 đối với tất cả các cơ sở giáo dục.

Đối với các trường hợp đặc biệt không thể thực hiện tựu trường đúng ngày quy định, Sở GD-ĐT phải báo cáo UBND tỉnh để có chỉ đạo phù hợp.

Hưng Yên

Học sinh lớp 1 tại tỉnh Hưng Yên sẽ tựu trường sớm nhất vào ngày 25/8/2021. Ngày khai giảng năm học là ngày 5/9/2021. Các cấp học mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên, trừ lớp 1, sẽ tổ chức tựu trường sớm nhất vào ngày 1/9/2021. Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, học kỳ I bắt đầu từ ngày 6/9/2021.

Giáo dục thường xuyên bắt đầu học kỳ I từ ngày 13/9/2021, kết thúc trước ngày 16/1/2022. Học kỳ II hoàn thành trước ngày 14/5/2022, kết thúc trước ngày 31/5/2022.

Giáo viên hướng dẫn học sinh đến trường trong ngày đầu đến lớp của năm học 2020-2021. Ảnh: Phạm Hưng

Ninh Bình



Học sinh sẽ tựu trường vào 1/9/2021 (riêng đối với lớp 1 từ 23/8/2021). Ngày khai giảng vào 5/9/2021. Học kỳ I bắt đầu từ 6/9/2021 và kết thúc 8/1/2022. Nghỉ giữa học kỳ 10/1/2022. Học Kỳ II bắt đầu ngày 11/1/2022, ngày kết thúc trước 25/5/2022. Ngày kết thúc năm học trước 31/5/2022.

Bắc Giang

UBND tỉnh Bắc Giang ban hành kế hoạch năm học 2021-2022. Theo đó, học sinh các cấp sẽ tựu trường vào ngày 1/9/2021, riêng lớp 1 tựu trường ngày 23/8/2021. Ngày khai giảng năm học mới là 5/9/2021.

Năm nay, Chủ tịch UBND tỉnh cho phép riêng đối với lớp 1 được tựu trường sớm hơn, cụ thể vào ngày 23/8/2021 (thứ Hai). Lý do là học sinh lớp 1 từ bậc mầm non lên cần khoảng 2 tuần để làm quen với nội quy trường, lớp, nề nếp, môi trường, đồ dùng học tập, các chỉ dẫn, ký hiệu học tập,... trước khi vào lớp 1. Trong khoảng thời gian này (còn gọi là tuần 0), các giáo viên sẽ tổ chức một số hoạt động trò chơi cho trẻ rèn kỹ năng, tự tin trước khi bước vào lớp 1.

Yên Bái

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Theo đó, học sinh sẽ tựu trường sớm nhất vào ngày 1/9/2021. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất từ ngày 23/8/2021. Thời gian khai giảng năm học là ngày 5/9/2021.