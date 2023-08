14ha đu đủ của nông dân Nghệ An chín rụng đầy gốc không được doanh nghiệp mua, Tổng Giám đốc Nafoods Group nói gì?

Ông Nguyễn Quang Trung, Giám đốc Hợp tác xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa (Nghệ An) cho biết, gần 14 ha đu đủ của người dân trong Hợp tác xã Tây Hiếu đến thời kỳ thu hoạch song Công ty cổ phần chanh leo Nafoods (phường Quán Bàu, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) không tiến hành thu mua. Ảnh: Báo Nghệ An