Ngày 22/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ đối tượng V.V.T. (SN 1990; ngụ huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

T. lúc bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Theo đó, khoảng 10h ngày 21/6, ông Lu Chin Chia (SN 1959, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) là Tổng Giám đốc Công ty TNHH RK Resources (thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng) đến phòng làm việc thì phát hiện bị mất cắp tài sản với tổng giá trị tài sản khoảng 650 triệu đồng.

Ông Chia sau đó đã trình báo toàn bộ sự việc đến Công an huyện Bàu Bàng.

Nhận thấy đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự cũng như hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện, lãnh đạo Công an huyện Bàu Bàng đã trực tiếp chỉ đạo, triển khai lực lượng nhanh chóng phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, đồng thời tiến hành các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, truy tìm đối tượng gây án.

Đến khoảng 23h cùng ngày, tổ công tác xác định V.V.T. là đối tượng thực hiện vụ trộm cắp tài sản nêu trên.

Sau khi thực hiện thành công hành vi phạm tội, V.V.T. nhanh chóng lên xe khách tẩu thoát theo hướng Quốc lộ 13 để lẩn trốn.

1h ngày 22/6, Công an huyện Bàu Bàng phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương và Công an huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước tổ chức lực lượng bắt giữ V.V.T. khi đối tượng đang lẩn trốn tại khách sạn Thùy Dương.

Làm việc với cơ quan công an, V.V.T. khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định.