Bắt giữ đối tượng người Trung Quốc trộm cắp liên tỉnh bằng thủ đoạn “sơn tiền”

Ngày 9/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ đối tượng người Trung Quốc trộm cắp tài sản liên tỉnh.

Đối tượng bị bắt giữ là Huang Linzhong (SN 1976, quốc tịch Trung Quốc).

Đối tượng Huang Linzhong tại cơ quan công an. Ảnh: H.N.

Theo điều tra ban đầu, sau khi nhập cảnh vào Việt Nam ngày 17/5/2023, đối tượng Huang Linzhong vào TP. Hồ Chí Minh mua xe máy biển số 59N1-720.47 làm phương tiện hoạt động trộm cắp tải sản với thủ đoạn "sơn tiền" dọc trên tuyến từ TP. Hồ Chí Minh ra Bắc.

Khoảng 11h15 ngày 7/6/2023, Huang Linzhong đến Cửa hàng trang sức Hạnh Hòa ở Trung tâm thương mại Vincom Huế. Tại đây, Huang Linzhong giả vờ hỏi mua trang sức. Sau khi nhân viên cửa hàng tư vấn, đem ra khỏi tủ kính của cửa hàng 5 sợi dây chuyền, Huang Linzhong cầm trên tay xem rồi tiếp tục yêu cầu nhân viên đưa thêm những mẫu khác.

Lợi dụng sơ hở của nhân viên, Huang Linzhong nhanh tay lấy trộm 1 sợi dây chuyền bằng vàng trắng Ý trị giá hơn 31,4 triệu đồng bỏ vào túi quần và trả lại 4 sợi dây chuyền. Sau đó, lấy đi đổi tiền đô la Mỹ, Huang Linzhong nhanh chóng lấy xe máy chạy ra Quảng Trị.

Sau khi tiếp nhận trình báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã cử tổ công tác truy xét theo hướng đối tượng bỏ trốn. Đến 22h ngày 7/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp cùng lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ Huang Linzhong tại nhà nghỉ Long Giang (phường Đông Giang, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an Thừa Thiên Huế tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.