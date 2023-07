16,2 tỷ USD vốn FDI vào Việt Nam, ấn tượng chỉ 1 tháng, "đại bàng" Hàn Quốc đã rót hơn 1 tỷ USD

Vốn ngoại vẫn tăng trưởng ở Việt Nam

Theo số liệu mới nhất của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và đầu tư, tính đến ngày 20/7/2023, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp (GVMCP) của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đạt gần 16,24 tỷ USD, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2022.



Vốn giải ngân thực tế đạt hơn 11,58 tỷ USD, bằng 70% số vốn cấp mới và tăng hơn 0,8% so với cùng kỳ năm trước.

Hơn 16 tỷ USD vốn FDI rót vào Việt Nam, trong khi đó tháng 7, Hàn Quốc rót 1 tỷ USD vào Việt Nam

Về đối tác đầu tư, hai nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam hiện là Singapore và Hàn Quốc, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư gần 3,64 tỷ USD, chiếm hơn 22,4% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Hàn Quốc đứng thứ 2 với 2,34 tỷ USD vốn đầu tư FDI vào Việt Nam.

Đáng nói nhất là chỉ trong tháng 7, vốn đăng ký FDI của Hàn Quốc vào Việt Nam đã đạt 1 tỷ USD, đây là hiệu ứng tích cực từ chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc cùng hàng chục tập đoàn lớn hàng đầu Hàn Quốc sang Việt Nam hồi cuối tháng 6.

7 tháng qua, Việt Nam có 1.627 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (GCNĐKĐT) (tăng75,5% so với cùng kỳ), tổng vốn đăng ký đạt gần 7,94 tỷ USD (tăng 38,6% so với cùng kỳ); có 736 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư (tăng 27,1% so với cùng kỳ), tổng vốn đầu tư tăng thêm đạt gần 4,16 tỷ USD (giảm 42,5% so với cùng kỳ); có 1.627 giao dịch GVMCP của nhà ĐTNN (giảm 10,6% so với cùng kỳ), tổng giá trị vốn góp đạt hơn 4,14 tỷ USD (tăng 60,7% so với cùng kỳ).

Xét về số lượng dự án mới, công nghiệp chế biến chế tạo cũng là ngành dẫn đầu về số dự án mới (chiếm 31,1%) và điều chỉnh vốn (chiếm 55%). Bán buôn, bán lẻ dẫn đầu về số giao dịch GVMCP (chiếm 43%).

Trung Quốc đứng thứ 3 trong số các nhà đầu tư FDI vào Việt Nam, với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 2,33 tỷ USD trong 7 tháng qua, chiếm gần 14,4% tổng vốn đầu tư, tăng 77,8% so với cùng kỳ. Tiếp theo là Nhật Bản, Hong Kong (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc),...

Xét về số dự án, Trung Quốc dẫn đầu về số dự án mới (chiếm 20%). Hàn Quốc dẫn đầu về số lượt điều chỉnh vốn (chiếm 26,2%) và GVMCP (chiếm 28,5%).