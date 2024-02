19 cá nhân nào thuộc Công an tỉnh Thái Bình được chọn để xác minh tài sản?

Thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, vừa qua Công an tỉnh Thái Bình đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định xác minh tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ xác minh tài sản, thu nhập năm 2024.

Thanh tra Công an tỉnh Thái Bình đã thực hiện các thủ tục theo quy định, lựa chọn 19 cá nhân ở 5 đơn vị thuộc Công an tỉnh gồm: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh; Phòng Cảnh sát hình sự; Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Công an huyện Vũ Thư và Công an huyện Kiến Xương.

Phạm vi xác minh là từ Bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu đến thời điểm xác minh. Thời hạn xác minh trong vòng 45 ngày, kể từ ngày công bố quyết định xác minh.

19 người thuộc 5 đơn vị là Phòng Quản lý xuất nhập cảnh; Phòng Cảnh sát hình sự; Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Công an huyện Vũ Thư và Công an huyện Kiến Xương được lựa chọn để xác minh tài sản. Ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ

Theo Công an tỉnh Thái Bình, việc xác minh tài sản, thu nhập đối với người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hằng năm trong Công an nhân dân thuộc thẩm quyền của Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập Công an tỉnh Thái Bình đã được Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh quan tâm chỉ đạo sâu sát theo đúng quy định.

Thông qua xác minh kịp thời phát hiện những ưu điểm để phát huy; chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót và làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm nhằm xử lý nghiêm vi phạm, khuyết điểm nếu để xảy ra.

Tham mưu các giải pháp, biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong việc kê khai tài sản, thu nhập. Đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu Công an các đơn vị, địa phương và cán bộ, chiến sĩ đối với công tác kê khai, công khai, kiểm soát tài sản, thu nhập, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực…