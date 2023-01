Lễ hội Mai vàng An Nhơn lần thứ I, năm 2023, do UBND TX An Nhơn tổ chức khai mạc vào tối 9.1, tại Quảng trường Trung tâm TX An Nhơn (phường Bình Định, TX An Nhơn).

Quang cảnh lễ khai mạc Lễ hội Mai vàng An Nhơn lần thứ I, năm 2023. Ảnh: DŨNG NHÂN

Dự lễ có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đoàn Văn Phi, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Phong Vũ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Giờ, Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trần Thanh Hải, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Cùng dự còn có đồng chí Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Huỳnh Thúy Vân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh Bình Định.

Các diễn viên, nghệ sĩ của tỉnh tham gia biểu diễn văn nghệ trong đêm khai mạc Lễ hội Mai vàng An Nhơn lần thứ I, năm 2023. Ảnh: UBND TX AN NHƠN

Phát biểu khai mạc lễ hội, Chủ tịch UBND TX An Nhơn Lê Thanh Tùng nhấn mạnh: “Lễ hội Mai vàng An Nhơn năm 2023 diễn ra nhân dịp kỷ niệm 190 năm danh xưng An Nhơn, là hoạt động nhằm tôn vinh “thủ phủ mai vàng” An Nhơn; tôn vinh những giá trị, quảng bá nét đẹp văn hóa, các sản phẩm làng nghề và con người vùng đất An Nhơn đến với công chúng.

Trải qua quá trình hình thành, xây dựng và phát triển, An Nhơn ngày nay đã, đang không ngừng phát triển mạnh mẽ.

Ban chấp hành Đảng bộ thị xã đã ban hành nghị quyết về lãnh đạo xây dựng TX An Nhơn trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2025. Do đó, lễ hội Mai vàng lần này sẽ góp phần nâng tầm giá trị, đưa vẻ đẹp của vùng đất An Nhơn đến với bạn bè trong, ngoài nước với khát vọng tỏa sáng muôn nơi”.

Du khách tham quan khu giới thiệu sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP của thị xã và các sản phẩm ẩm thực phục vụ tết. Ảnh: UBND TX AN NHƠN

Sau nghi thức khai mạc là chương trình nghệ thuật “An Nhơn khát vọng tỏa sáng”, gồm 3 chương: “Một thuở An Nhơn”, “Khát vọng tỏa sáng”, “Xuân - tình đất tình người”, với những tiết mục được dàn dựng công phu, hoành tráng, có sự tham gia của nhiều diễn viên, nghệ sĩ nổi tiếng trong cả nước.

Một cây mai vàng có dáng, thế đẹp được triển lãm trưng bày. Ảnh: UBND TX AN NHƠN

Triển lãm trưng bày 190 cây mai thế đẹp tượng trưng 190 năm danh xưng An Nhơn. Ảnh: Đ.N

Trong khuôn khổ Lễ hội Mai vàng An Nhơn lần thứ I, năm 2023, diễn ra từ ngày 9 - 11.1 (tức 18 - 20 tháng Chạp năm Nhâm Dần), có nhiều hoạt động để người dân và du khách có cơ hội tham quan, trải nghiệm, mua sắm..., như: Triển lãm trưng bày 190 cây mai thế đẹp tượng trưng 190 năm danh xưng An Nhơn.

Trong khuôn khổ, triển lãm còn trưng bày sinh vật cảnh; giới thiệu sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP của thị xã và giới thiệu các sản phẩm ẩm thực phục vụ tết; triển lãm Mỹ thuật Bình Định lần thứ II - năm 2023; triển lãm bộ ảnh “An Nhơn xưa và nay”; hội thi mai vàng; thi tay nghề khéo tạo dáng mai truyền thống dáng long; biểu diễn ca kịch bài chòi; các hoạt động trò chơi dân gian…

Có rất đông công chúng đến dự khai mạc Lễ hội Mai vàng An Nhơn lần thứ I, năm 2023. Ảnh: UBND TX AN NHƠN.