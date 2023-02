Hơn 1.900 thanh niên Bình Dương sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

Rộn ràng ngày hội tòng quân

Hội trại tòng quân TP.Thuận An năm 2023 do UBND thành phố tổ chức tại Khu di tích lịch sử Chiến khu Thuận An Hòa. Hội trại tòng quân năm nay có 239 trại sinh, là thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, công an năm 2023 tham gia.

Hội trại tòng quân TP.Thuận An năm 2023 tổ chức tại Khu di tích lịch sử Chiến khu Thuận An Hòa. Ảnh: Trần Khánh

Trong số 293 trại sinh có mặt tại ngày hội tòng quân, bạn Võ Nguyễn Thuận Tùng là cán bộ đoàn tình nguyện lên đường nhập ngũ năm nay.

Tùng cho biết, anh đang là Phó Chủ tịch Ủy ban Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Hương Định (TP.Thuận An).

Là đảng viên trẻ, là cán bộ Đoàn, khi nhận được lệnh nhập ngũ, Tùng nhận thức rõ trách nhiệm của bản thân. Thấy sức khỏe hòa toàn đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự, tôi đã viết đơn tình nguyện tham gia

"Tôi xin hứa sẽ hoàn thành các nhiệm vụ được giao, xứng đáng là con em của quê hương Thuận An anh hùng", Tùng nói.

Lãnh đạo Thành ủy, UBND. Ban chỉ huy quân sự TP.Thuận An chụp ảnh lưu niệm và động viên các bạn thanh niên phường Thuận Giao chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Ảnh: Trần Khánh



Bà Nguyễn Thị Hiền - Phó Chủ tịch UBND TP.Thuận An cho biết, bảo vệ tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng của mọi công dân. Nhiều thế hệ thanh niên TP.Thuận An đã hăng hái lên đường nhập ngũ, viết nên trang sử hào hùng cho quê hương Thuận An.

Tiếp nối truyền thống yêu nước, thế hệ thanh niên mới, con em thân yêu của TP.Thuận An hôm nay lại tiếp tục lên đường thực hiện nghĩa vụ với tổ quốc.

Hội trại tòng quân là một hoạt động truyền thống nhằm thể hiện sự chăm lo của lãnh đạo địa phương, các cấp chính quyền với thanh niên trúng tuyển hàng năm.

"Các hoạt động của hội trại tòng quân góp phần làm nên không khí sôi nổi, sự gắn kết và khích lệ tinh thần các bạn thanh niên trước lúc lên đường nhập ngũ", bà Hiền chia sẻ.

Các bạn thanh niên phường Vĩnh Phú ôn lại truyền thống của thanh niên TP.Thuận An. Ảnh: Trần Khánh

Trong ngày 7/2, Hội trại tòng quân năm 2023 cũng đã được tổ chức tại các huyện thị khác trên địa bàn tỉnh Bình Dương, với sự tham gia của 1.501 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và 352 thanh niên làm nghĩa vụ công an.

Theo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương, năm 2023, tỉnh Bình Dương được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 1.500 công dân nhập ngũ.

Năm 2022 dịch Covid-19 đã được kiểm soát. Tuy nhiên suy thoái kinh tế có tác động không nhỏ đến thực hiện quy trình các bước tuyển chọn và kêu gọi công dân nhập ngũ. Tỷ lệ thanh niên thuộc diện tạm hoãn học tập khá lớn cũng ảnh hưởng đến chỉ tiêu gọi nhập ngũ.

Hội trại tòng quân tổ chức tại huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương. Ảnh: PV

Nhờ có sự chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền, sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị nên công tác tuyển quân ở Bình Dương được triển khai chặt chẽ theo quy định pháp luật nghĩa vụ quân sự, và các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của cấp trên

Đại tá Nguyễn Hoàng Minh - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh - Phó Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh cho biết, qua thực hiện chặt chẽ các khâu, các bước, đến thời điểm này, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 của tỉnh Bình Dương đã hoàn thành, sẵn sàng cho ngày hội tòng quân được diễn ra vào sáng mai (ngày 8/2), tổ chức tại huyện Phú Giáo.