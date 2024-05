Bắt 2 đối tượng mua bán ma túy ở Lào Cai

Bắt giữ 2 đối tượng mang ma túy đi bán kiếm lời



Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện một số đối tượng có biểu hiện nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy và nằm trong đường dây mua bán ma túy liên tỉnh qua địa bàn thành phố Lào Cai. Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh tập trung lực lượng, phương tiện nhanh chóng điều tra, xác minh, bắt giữ các đối tượng có liên quan đến đường dây này.

2 đối tượng Phạm Văn Chiến và Lương Quang Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: Thanh Nga

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và nguồn thông tin từ trinh sát, trong ngày 28/5, 4 tổ trinh sát đã được cử đến các địa bàn trọng điểm, các nút giao ra, vào thành phố Lào Cai và các điểm đối tượng có thể đi qua. Đến khoảng 21 giờ 45 phút ngày 28/5, tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Lào Cai phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Lào Cai, Công an phường Lào Cai làm nhiệm vụ tại khu vực đường Phan Đình Giót, thuộc tổ 23, phường Lào Cai (thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai) phát hiện 2 nam giới ngồi sau xe 1 xe ôtô, biển kiểm soát 89A - 348.72 đang lùi từ vỉa hè xuống lòng đường có nhiều biểu hiện nghi vấn. Bốn tổ công tác gồm hơn 20 chiến sĩ đã tiến hành áp sát, bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang 2 đối tượng gồm: Phạm Văn Chiến (sinh năm 1982), hộ khẩu thường trú thôn Đỗ Xá, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên và Lương Quang Tuấn (sinh năm 1990), hộ khẩu thường trú tại thôn Tử Dương, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 1 túi nylon màu đen bên trong có chứa 2 bánh heroin (trọng lượng 695,54gr). Lực lượng chức năng đã lập biên bản và đưa 2 đối tượng cùng tang vật về trụ sở để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tang vật thu giữ từ vụ án. Ảnh: Thanh Nga

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, bước đầu 2 đối tượng khai nhận: Chiến và Tuấn đã lấy 2 bánh heroin của 1 nam giới (không rõ lai lịch) mang lên Lào Cai để bán kiếm lời, khi chưa kịp giao ma tuý cho khách thì bị lực lượng công an kiểm tra, bắt giữ.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Thanh Nga

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành lấy mẫu giám định để tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.