2 cán bộ Trạm Y tế ở Lào Cai bị lũ cuốn trôi khi giúp dân di chuyển tài sản, 1 người tử vong

Trên địa bàn tỉnh Lào Cai do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, mưa to gây thiệt hại nặng về người và tài sản của nhân dân. Ảnh: CTV.

Trao đổi với phóng viên Báo Dân Việt, ông Vàng Văn Thiên, Chủ tịch UBND xã Tả Củ Tỷ, huyện Bắc Hà cho biết: Sự việc xảy ra vào khoảng 17 giờ chiều ngày 9/9, trên đường cùng đoàn công tác thuộc Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn xã, đi giúp bà con nhân dân thôn Bản Già di chuyển người, tài sản khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3.

Trong quá trình di chuyển từ đi Trạm Y tế xã Tả Củ Tỷ đến thôn Bản Già, để giúp đỡ nhân dân di chuyển tài sản, không may anh Thào Seo P. (SN 1982), Phó Trưởng Trạm Y Tế xã Tả Củ Tỷ đã bị nước lũ cuốn trôi.

Theo lãnh đạo UBND xã Tả Củ Tỷ, trên đường đi, Phó Trưởng Trạm Y Tế xã Tả Củ Tỷ cùng ông Đỗ Văn Triển – cán bộ Y tế xã Y tế xã đi trước, cả 2 người đều bị nước cuốn trôi. Hiện ông Đỗ Văn Triển, cán bộ Y tế xã đã được tìm thấy với tình trạng bị thương, đang phải cấp cứu. Còn ông Thào Seo P. - Phó Trạm trưởng Trạm y tế xã thì đã tử vong.

Được biết, Phó Trưởng Trạm Y Tế xã Tả Củ Tỷ Thào Seo P. cũng là người dân thôn Bản Già, xã Tả Củ Tỷ, hiện có 3 con nhỏ.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Bắc Hà, do chịu ảnh hưởng cơn bão số 3 từ ngày 7/9 đến ngày 10/9/2024 trên địa bàn huyện có mưa vừa đến mưa to, nhiều nơi có mưa rất to, đến thời điểm báo cáo hiện tại mưa vẫn chưa dừng. Nhiều nơi trên địa bàn huyện bị sạt lở với khối lượng lớn, đồng thời bị ngập sâu, nhiều xã thôn bản bị cô lập.

Hiện đã có 17 người thương vong, mất tích, trong đó, 7 người chết; 2 người bị thương; 8 người mất tích.

Trong số 8 người mất tích do sập nhà điều hành thủy điện Đông Nam Á - Nậm Lúc, có 5 người đã xác định được, 1 người đang bị thương nặng, rất khó tiếp cận để cứu hộ; sạt lở vùi lấp 3 người tại thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu.

Ngay sau khi có các thiệt hại về người và tài sản, Huyện ủy, UBND huyện Bắc Hà đã chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách, huy động các lực lượng, phương tiện để khắc phục hậu quả trong thời gian sớm nhất.

Tuy nhiên, khó khăn nhất hiện nay là việc tổ chức thực hiện rất khó khăn, đặc biệt đối với 5 trường hợp mất tích tại Thủy điện Đông Nam Á - Nậm Lúc vì vị trí khó tiếp cận, chỉ có thể cứu hộ bằng phương pháp thủ công, có thể gây nguy hiểm cho lực lượng cứu hộ do vị trí này đang có nguy cơ tiếp tục sạt lở cao.