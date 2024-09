98 người chết, mất tích do bão số 3 và mưa lũ ở miền núi phía Bắc, dự báo vẫn còn mưa lớn

Báo cáo mới nhất từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ NNPTNT) cho biết, tính đến 21 giờ ngày 9/9, bão số 3 và hoàn lưu bão đã làm 58 người chết, 40 người mất tích. Trong đó, do bão 12 người; sạt lở đất, lũ quét 72 người; lũ cuốn trôi 6 người; sập cầu Phong Châu 8 người.

Cụ thể: Cao Bằng 33 người (17 người chết, 16 người mất tích); Lào Cai 29 người (17 người chết, 12 người mất tích); Quảng Ninh 9 người chết (8 người chết do bão; lũ cuốn 1 người); Hải Phòng 2 người chết do bão; Hải Dương 1 người chết do bão; Hà Nội 1 người chết do bão; Hòa Bình 4 người chết do sạt lở đất.

Tiếp đến là Yên Bái 3 người chết, 2 người mất tích do sạt lở đất; Lạng Sơn 2 người chết; Bắc Giang 1 người mất tích do lũ cuốn; Tuyên Quang 2 người mất tích do lũ cuốn; Hà Giang 1 người chết do lũ cuốn; Phú Thọ 8 người mất tích (sự cố sập cầu Phong Châu).

Thiệt hại về sản xuất nông nghiệp: 148.170 ha lúa bị ngập úng, thiệt hại (tập trung Hải Phòng 25.780ha; Thái Bình 11.000ha; Hà Nội 15.563ha; Hưng Yên 12.119ha; Hải Dương 18.500ha; Hà Nam 7.928ha; Lạng Sơn 4.495ha; Bắc Giang 14.933ha; Bắc Ninh 9.830ha; Vĩnh Phúc 8.860ha, Thái Nguyên 3.512, Yên Bái 2.011ha,...).

Sáng 9/9, do nước lũ chảy xiết đã làm sập cầu Phong Châu ở Phú Thọ.

Hơn 25.649 ha hoa màu bị ngập úng, thiệt hại (tập trung tại Hải Phòng 2.614ha; Nam Định 509ha; Thái Bình 3.345ha; Hà Nội 1.205ha; Bắc Ninh 2.321ha; Hải Dương 3.000ha; Hoà Bình 5.914ha, Lạng Sơn 1.393ha...).

11.038 ha cây ăn quả bị hư hại (tập trung tại Hải Phòng 2.550ha; Thái Bình 1.385ha, Hưng Yên 1.841ha, Hải Dương 3.000ha,...)

1.577 lồng bè nuôi trồng thuỷ sản bị hư hỏng, cuốn trôi (tập trung Quảng Ninh 1.000, Hải Dương 300,...); 1.107 con gia súc, 678.945 con gia cầm bị chết (tập trung ở Hải Dương 320.000, Hải Phòng 345.610 gia cầm).

Sau khi bão số 3 đi vào đất liền các tỉnh phía Bắc đã tàn phá nặng nề hạ tầng, nhà ở và sản xuất của người dân. Sau khi đi sâu vào đất liền, bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, gây mưa lớn tại các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc làm ngập lụt, sạt lở đất tại các tỉnh Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lạng Sơn...

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong đêm ngày 9/9 ở vùng núi Bắc Bộ mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h tối 8/9 đến 8h sáng 9/9 có nơi trên 200mm như: Tân Phượng (Yên Bái) 324,2mm, Yên Đổ (Thái Nguyên) 281,6mm, Việt Tiến (Lào Cai) 243,4mm, Nấm Dẩn (Hà Giang) 230,4mm…

Lực lượng chức năng thực hiện gia cố đê sông Cầu đoạn chảy qua TP. Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) để ngăn nước tràn vào khu dân cư.

Tại cuộc họp chia sẻ thông tin về bão số 3 và tình hình mưa lũ tại các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc, ngày 9/9, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, đêm ngày 8/9, có nơi đo được lượng mưa trên 700mm, trong đó, Lạng Sơn, Yên Bái, Lào Cai, Thái Nguyên có lượng mưa cao gấp đôi trong 1 tháng so với cùng kỳ tháng 9 các năm trước.

Hiện nay, mực nước ở các sông đang dâng lên rất nhanh. Cảnh báo đều nâng lên mức báo động 3. Hiện nhiều tỉnh miền núi phía Bắc đang phải đối mặt với tình hình mưa lũ, nguy cơ ảnh hưởng đến đê điều rất cao.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo, vùng núi và trung du Bắc Bộ từ đêm 9/9 đến ngày 10/9 có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 350mm và từ đêm 10/9 đến ngày 11/9, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Đêm 11/9 và ngày 12/9 mưa lớn ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có xu hướng giảm dần; khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa từ 20-60mm, có nơi trên 100mm.