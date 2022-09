2 đối tượng đâm chết nam sinh 16 tuổi ở Hải Phòng có thể đối mặt khung hình phạt nào?

Bắt 2 đối tượng đâm chết nam sinh 16 tuổi ở Hải Phòng

Khoảng 10 giờ sáng 31/8, khi em Đ.V.D (16 tuổi, ở xã Quang Trung, huyện An Lão, TP.Hải Phòng), học sinh Trường THPT Trần Tất Văn, có mặt tại thôn Đông Nham (xã Quốc Tuấn, huyện An Lão) bất ngờ bị 2 thanh niên đi xe máy, dùng dao nhọn đâm 2 nhát vào vùng ngực, cổ.

Nạn nhân đã tử vong trên đường được đưa đi bệnh viện cấp cứu do thương tích nặng. Ảnh: VTC

Gây án xong, cả hai phóng xe máy bỏ trốn. Nạn nhân đã tử vong trên đường được đưa đi bệnh viện cấp cứu do thương tích nặng.

Ngay sau khi vụ án mạng xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Lão phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an TP.Hải Phòng truy bắt được 2 nghi can vào chiều cùng ngày.

Hai nghi can gồm: Ngô Văn Đức (18 tuổi) và T.Q.Trung (16 tuổi, cùng trú tại thôn Cẩm Văn, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão).

Nguyên nhân ban đầu được xác định do Trung và D. có mâu thuẫn cá nhân nên sáng 31/8, Trung rủ Đức cầm dao đi đâm D.

2 đối tượng đâm chết nam sinh 16 tuổi có thể đối mặt khung hình phạt nào?

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, hành vi của hai đối tượng trong vụ việc này là rất côn đồ, manh động, đã tước đoạt tính mạng của nạn nhân chỉ vì mâu thuẫn cá nhân nên các đối tượng này có thể sẽ bị xử lý hình sự về tội Giết người, định tại Điều 123 Bộ luật hình sự 2015.

Ông Cường cho biết, theo quy định của pháp luật, hành vi giết người dưới 16 tuổi là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Bởi vậy cơ quan điều tra sẽ làm rõ ngày, tháng, năm sinh của nạn nhân để xác định tại thời điểm bị sát hại, nạn nhân đã đủ 16 tuổi hay chưa.

Trong trường hợp nạn nhân chưa đủ 16 tuổi, các đối tượng gây án có thể bị áp dụng tình tiết là phạm tội với người dưới 16 tuổi để tăng nặng trách nhiệm hình sự ngoài tình tiết là hành vi có tính chất côn đồ.

Như vậy, nếu bị chứng minh có tội giết người, với nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, các đối tượng có thể sẽ đối mặt với khung hình phạt cao nhất của tội giết người quy định tại khoản 1, Điều 123 Bộ luật hình sự là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Ngoài ra, theo ông Cường, thông tin ban đầu từ phía cơ quan chức năng, hai đối tượng gây án có tuổi đời còn rất trẻ, một đối tượng mới 16 tuổi, đối tượng còn lại mới 18 tuổi.

Theo quy định của pháp luật, người từ đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự với mọi loại tội phạm. Tuy nhiên hai đối tượng này đều là người còn rất trẻ tuổi, có thể còn là người chưa thành niên phạm tội.

Bởi vậy, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ độ tuổi của hai đối tượng này để xác định tại thời điểm gây án, đối tượng này đã đủ 18 tuổi hay chưa.

Nếu trường hợp đối tượng đã đủ 18 tuổi, hình phạt cao nhất có thể bị áp dụng là tù chung thân hoặc tử hình. Còn tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng chưa đủ 18 tuổi, hình phạt không quá 18 năm tù đối với hành vi giết người.

Còn với đối tượng còn lại, nếu đủ 16 tuổi nhưng chưa đủ 18 tuổi, khung hình phạt không quá 18 năm tù, trường hợp đối tượng chưa đủ 16 tuổi, hình phạt không quá 12 năm tù theo chính sách về người dưới 18 tuổi phạm tội.