2 học sinh đuối nước khi tắm biển ở Quảng Trị: 1 em mất tích

Tối 15/4, ông Lê Bá Phước – Chủ tịch UBND xã Hải An (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một em học sinh mất tích.

Lực lượng chức năng và người dân địa phương đang tìm kiếm học sinh đang mất tích dọc bờ biển xã Hải An. Ảnh: L.Q.H

Trước đó vào lúc 15h cùng ngày, một nhóm học sinh lớp 7 (cùng trú tại xã Hải Định, huyện Hải Lăng) rủ nhau đi tắm Mỹ Thủy.

Quá trình tắm biển, do bất cẩn, 2 em học sinh bị đuối nước. 1 học sinh may mắn được ngư dân kịp thời phát hiện, ứng cứu đưa vào bờ an toàn.

Học sinh còn lại là Phan Tiến Th. (SN 2011, trú tại thôn Trung Đơn, xã Hải Định) bị mất tích.

Người thân đang mong ngóng tin tức của học sinh mất tích tại biển Hải An. Ảnh: L.Q.H

Hiện nay, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải An cùng các lực lượng tại địa phương, bà con ngư dân và gia đình đang tìm kiếm em Th.