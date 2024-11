2 mỹ nhân "Sex and the City" lộ rõ thần sắc xinh đẹp có 1 điểm chung trong ăn uống ít người biết 2 mỹ nhân "Sex and the City" lộ rõ thần sắc xinh đẹp có 1 điểm chung trong ăn uống ít người biết

Kristin Davis và Cynthia Nixon, 2 mỹ nhân trong phim "Sex and the City" đều coi trứng gà là một phần quan trọng trong chế độ ăn uống của họ.

Dù đã đóng máy được 20 năm nhưng bộ phim Sex and the City vẫn luôn ghi dấu ấn lớn trong lòng người hâm mộ. Khán giả không chỉ yêu thích bộ phim, mà còn quan tâm đến cuộc sống của 4 nữ diễn viên chính. Thời gian gần đây, hai ngôi sao của bộ phim nổi tiếng Sex and the City đó là Kristin Davis và Cynthia Nixon gây chú ý khi liên tục chia sẻ những hình ảnh chụp cùng nhau. Những khoảnh khắc cả hai vui vẻ trò chuyện đều nhận được sự yêu mến nồng nhiệt từ khán giả, thu hút từ 50 đến 300 nghìn lượt yêu thích. Kristin Davis, hiện 59 tuổi, được đánh giá là vẫn giữ được nét quyến rũ y như thời cô đóng vai Charlotte trong Sex and the City. Cô luôn xuất hiện với diện mạo tươi trẻ và phong thái thanh lịch, làm nhiều người hâm mộ thốt lên rằng trông cô còn trẻ hơn tuổi thật. Còn Cynthia Nixon, ở tuổi 58, lại gây ấn tượng với làn da trắng hồng rạng rỡ và vòng eo thon gọn. Dù đã trải qua nhiều năm kể từ khi loạt phim kết thúc, Cynthia vẫn giữ được vóc dáng và phong độ ấn tượng. Nhiều người đã để lại bình luận khen ngợi vẻ đẹp "hack tuổi" của cô. Trứng - Thực phẩm mà sao phim Sex and the City thường xuyên tiêu thụ để trẻ lâu, giữ gìn vóc dáng Kristin Davis và Cynthia Nixon đều coi trứng gà là một phần quan trọng trong chế độ ăn uống của họ. Cynthia Nixon thường bổ sung trứng vào bữa sáng, bên cạnh đó là trái cây, yến mạch và cá hồi. Còn Kristin Davis thì tăng cường trứng gà, vì đây là một nguồn cung cấp protein chất lượng cao, hỗ trợ giảm mỡ và tăng sinh collagen. Trứng chứa nhiều axit amin thiết yếu và được mệnh danh là "thực phẩm dinh dưỡng hoàn toàn" vì chứa các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể con người, bao gồm protein, khoáng chất và vitamin. Trung bình mỗi quả trứng gà có chứa khoảng 78 calo nên trứng gà phù hợp đối với những người giảm cân khi chỉ cần hấp thụ 300 calo mỗi ngày. Trong quả trứng gà có một hàm lượng protein dồi dào nên sẽ giúp bạn ăn nhanh no và no lâu hơn những loại thức ăn khác. Các chất axit amin có trong trứng tăng cường quá trình trao đổi chất giúp cho thức ăn vào cơ thể bạn dễ bị đốt cháy nhiều calo hơn. Vì lý do đó, rất nhiều người chọn trứng trong thực đơn giảm cân làm đẹp của mình. Món ngon với trứng - thực phẩm mà sao phim Sex and the City thường xuyên tiêu thụ Trứng gà chiên rau củ Canh trứng cà chua Trứng gà ngâm xì dầu Trứng gà ngâm tương Hàn Quốc Trứng gà nướng Trứng gà chiên hành Trứng gà ốp la Salad trứng gà Trứng gà hấp Trứng gà rán đậu phụ Trứng lòng đào sốt me Trứng nấu mì cà chua Mì xào trứng Cơm chiên bọc trứng Sushi trứng cuộn Khổ qua xào trứng gà Trứng kho Bơ nướng trứng Trứng khoai tây chiên xù Bánh tráng nướng trứng Lương hưu tăng liên tục, vì sao người về hưu vẫn "than" khó khăn?

