2 ngày triệt phá 2 vụ đánh bạc tiền tỷ dưới hình thức cá độ bóng đá

Chiều 8/12, Lãnh đạo Công an huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông cho biết, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023, liên tiếp trong 2 ngày, lực lượng Công an huyện Đắk Song đã đấu tranh, triệt phá 2 vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, bắt giữ 7 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan, góp phần bảo đảm ANTT tại địa phương.

Các đối tượng trong 2 vụ cá độ bóng đá bị lực lượng Công an huyện Đắk Song bắt giữ

Theo đó, ngày 6/12, Công an huyện Đắk Song đã bắt quả tang Trịnh Xuân Tuấn, Đặng Thanh Hoàng, Đoàn Thanh Tuyên (cùng trú tại huyện Đắk Song) và Ngô Ngọc Mạnh (trú tại huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, thu giữ 4 điện thoại di động, 2 thẻ ATM, 145 triệu đồng cùng một số tài liệu, đồ vật liên quan.

Từ ngày 23/11 đến khi bị bắt, Trịnh Xuân Tuấn, Đặng Thanh Hoàng, Đoàn Thanh Tuyên, Ngô Ngọc Mạnh và nhiều đối tượng khác ở tỉnh Đắk Nông và tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền giao dịch khoảng gần 3 tỷ đồng. Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Song đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 4 đối tượng trên để điều tra, làm rõ về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Trước đó, vào ngày 5/12, Công an huyện Đắk Song cũng đã đấu tranh, triệt phá 1 vụ đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 3 điện thoại di động, 1 thẻ ATM, 54 triệu đồng cùng một số đồ vật, tài liệu liên quan. Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Song đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hồng Bảy, Nguyễn Văn Tám, Trần Lưu (đều trú tại huyện Đắk Song) để điều tra, làm rõ về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Từ ngày 20/11 đến ngày bị bắt, 3 đối tượng trên và nhiều đối tượng khác đã đã tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền giao dịch khoảng trên 3 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Song đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Tang vật thu giữ trong quá trình đấu tranh, triệt phá 2 vụ đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá ở huyện Đắk Song

Được biết, với tinh thần quyết tâm cao, sau 3 tuần đầu thực hiện cao điểm, lực lượng Công an Đắk Nông đã đấu tranh, triệt phá 6 vụ đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, bắt giữ 66 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan. Điển hình là ngày 2/12, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, Ban Chuyên án và sự tận tụy, mưu trí, sáng tạo của mỗi cán bộ, chiến sĩ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ đã đồng loạt bắt giữ 17 đối tượng, thu giữ 04 máy tính xách tay, nhiều tài khoản ngân hàng, điện thoại, máy tính xác tay, ô tô… Đây là đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mang Internet bị bắt giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, có giao dịch liên quan đến hoạt động đánh bạc quy mô rất lớn với số tiền gần 600 tỷ đồng...

Theo Công an tỉnh Đắk Nông, World Cup 2022 tại Qatar đang thu hút sự theo dõi của người hâm mộ toàn thế giới. Tuy nhiên, ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh cũng đi kèm những hoạt động phạm pháp, đặc biệt là đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng dưới hình thức cá độ bóng đá.

Do đó để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm đánh bạc nói chung, đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá nói riêng, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an, mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến tội phạm và tệ nạn cờ bạc, nhất là đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá; phải ý thức được hậu quả, tác hại của tệ nạn cá độ bóng đá đối với bản thân, gia đình và xã hội; tuyệt đối không tham gia cá độ bóng đá dưới mọi hình thức.

Cảnh giác với các chiêu trò, lôi kéo, dụ dỗ tham gia hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng, chủ động cung cấp thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng khi phát hiện các trang web đánh bạc trên mạng xã hội. Các gia đình cần quan tâm quản lý, giáo dục, vận động người thân và những người xung quanh nâng cao cảnh giác, tránh xa cá độ bóng đá…Trường hợp phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến cá độ bóng đá, người dân cần kịp thời báo tin tố giác với cơ quan Công an gần nhất để có biện pháp điều tra xử lý, góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương.