Nam thanh niên bị đâm vào bắp tay gây tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Công an huyện Cư M'gar (tỉnh Đắk Lắk) vừa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra vào đêm 5/12.





Đối tượng Lê Công Tuấn tại hiện trường vụ án.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 19 giờ ngày 5/12, Lê Công Tuấn (SN 2004, trú tại tổ dân phố 5, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar) cùng một số người bạn đến một quán cháo vịt ở tổ dân phố 2, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar để ăn nhậu.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, Tuấn điều khiển xe máy chở một người bạn trong nhóm đến tiệm tạp hoá gần đó để mua thuốc và sữa uống. Khi cả hai quay lại quán cháo vịt thì bắt gặp Lưu Hải Dương (SN 2003, trú tại thôn Tiến Cường, thị trấn Quảng Phú) cùng một số bạn của Dương cũng đang có mặt tại đây.

Khi Tuấn vừa bước xuống xe, Dương liền tiến đến hỏi: “Thằng Tuấn là thằng nào?”. Tuấn trả lời: “Tao Tuấn đây, rồi sao?”. Khi vừa dứt lời, Dương liền cầm ghế nhựa ném vào người Tuấn nhưng không trúng. Bị đánh, Tuấn lao vào để đánh lại Dương thì được một số người can ngăn.

Sau đó, Tuấn chạy bộ về nhà gần đó lấy ra một con dao phóng lợn dài khoảng 20cm rồi quay lại quán để tìm đánh lại Dương. Khi Tuấn vừa đi đến ngã tư đường Nguyễn Du - Điện Biên Phủ, thị trấn Quảng Phú thì bắt gặp Dương đang đứng tại đây. Thấy Dương, Tuấn liền cầm con dao xông đến đâm 1 nhát vào bắp tay trái Dương. Thấy Dương bị đâm, một số người bạn đi cùng đã xông vào giằng con dao trên tay Tuấn.

Sau khi đâm Dương, Tuấn chạy bộ về nhà được người nhà đưa đến Công an huyện Cư M’gar đầu thú. Riêng phần Dương, sau khi bị đâm trọng thương được mọi người đưa đến Trung tâm Y tế huyện Cư M’gar cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, mất nhiều máu nên đã tử vong sau đó.

Vụ án đang được Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng liên quan.

Bộ Công an phá đường dây cá độ bóng đá

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 7/12, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (C02) cho biết đã khởi tố bị can Phan Văn Trung (trú huyện Thạch Thất, Hà Nội) và 7 bị can khác về các tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.



Cụ thể, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Tiến Lâm (35 tuổi), Phan Văn Trung (30 tuổi), Phan Văn Trường (29 tuổi), Nguyễn Hữu Huy (30 tuổi), Phan Lạc Đạt (26 tuổi), Nguyễn Văn Chính (32 tuổi), Phan Văn Mạnh (26 tuổi), Nguyễn Văn Hợp (35 tuổi) đều trú tại huyện Thạch Thất (Hà Nội) về hành vi "Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc".

Các bị can trong đường dây cá độ. Ảnh: C02

Theo lãnh đạo C02, qua công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, Cục Cảnh sát hình sự đã phát hiện nhóm đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên mạng Internet dưới hình thức cá độ bóng đá với quy mô lớn, cấp trang cấp điểm cho con bạc trước, thu tiền sau.

Ngoài ra, các đối tượng trong nhóm còn thường xuyên tụ tập sử dụng trái phép các chất ma tuý gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

C02 đã giao Phòng trọng án xác lập chuyên án để tập trung xác minh, thu thập tài liệu, đấu tranh triệt phá.

Ngày 22/11, C02 chủ trì, phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an... kiểm tra căn hộ chung cư cao cấp trên địa bàn quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) nơi các đối tượng thuê để sử dụng trái phép chất ma tuý và hoạt động cá độ bóng đá; khám xét khẩn cấp 11 địa điểm tại huyện Thạch Thất (Hà Nội).

Đối tượng Phan Văn Trung tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và hoạt động cá độ bóng đá.

Theo C02, Phan Văn Trung là đối tượng không có công ăn việc làm ổn định, thường xuyên tụ tập, lôi kéo các đối tượng tại địa phương để tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý và hoạt động cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Thông qua mối quan hệ xã hội, Trung lấy các trang đánh bạc trên trang web 3in1bet.X, tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá.

Trung giao cho Phan Văn Trường làm "kỹ thuật", quản lý, chia cắt trang cho các đối tượng "đầu dưới" như Nguyễn Hữu Huy, Nguyễn Văn Chính, Phan Văn Mạnh, Phan Lạc Đạt.

Từ đó các đối tượng này lập tài khoản đánh bạc để cấp cho các con bạc. Chúng quy định 1 USD trên trang = 50.000 đồng, thanh toán tiền thắng thua bạc vào thứ 2 hàng tuần thông qua chuyển khoản ngân hàng hoặc đưa tiền mặt.

Nhóm đối tượng này chủ yếu liên lạc và giao tài khoản đánh bạc qua mạng xã hội (Facebook, Zalo, Viber, Telegram…), đưa ra nguyên tắc là chỉ đánh bạc với người đã có quen biết và được kiểm tra từ trước, "khách lạ" sẽ không cấp trang, không nhận kèo cá độ.

Tại các thời điểm "nhạy cảm" như khi diễn ra các giải bóng đá lớn hay thời điểm cận Tết Nguyên đán hoặc khi có các đợt cao điểm ra quân của lực lượng công an, các đối tượng chủ động đối phó cao độ, như đi khỏi địa phương, thuê các căn hộ chung cư cao cấp để hoạt động nhằm trốn tránh sự phát hiện.

Trung khai, lấy tài khoản đánh bạc từ Nguyễn Tiến Lâm và một số đối tượng khác.

Phan Văn Trung giữ vai trò quan trọng trong đường dây cá độ. Ảnh: C02

Qua kiểm tra dữ liệu điện tử từ tài khoản tổng của nhóm đối tượng này, cơ quan công an xác định có hàng trăm tài khoản tổng và tài khoản đánh bạc.

Chỉ tính riêng trong 2 ngày đầu của giải bóng đá World Cup 2022 (ngày 20 và 21/11), tổng số tiền quy đổi hoạt động đánh bạc của nhóm đối tượng này tương đương khoảng 50 tỷ đồng.

Thông tin mới vụ người đàn ông bị hành hạ dã man trên tàu cá ở Cà Mau

Như Dân Việt đã thông tin: Liên quan vụ người đàn ông bị hành hạ dã man trên tàu cá ở Cà Mau, ngày 7/12, theo nguồn tin của phóng viên, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời khởi tố, bắt tạm giam Sử Chí Tâm để điều tra về hành vi "Hành hạ người khác".

Theo cơ quan điều tra, thời điểm nạn nhân Trương Văn Trung, 47 tuổi, bị đánh, Tâm dùng điện thoại quay lại và chuyển cho Nhí (ngư phủ, chưa xác định được nhân thân). Sau đó, Nhí chuyển cho Mai Thanh Lăng đăng lên Facebook.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can: Nguyễn Văn Tỵ (34 tuổi, ngụ ấp Trùm Thuật A, xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời), Nguyễn Công Toàn (34 tuổi, ngụ khóm 3, thị trấn Sông Đốc) và Đoàn Văn Hùng (44 tuổi, ngụ khóm 6A, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời), để điều tra về hành vi hành hạ người khác.

Như đã thông tin, đêm 15/11, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một người đàn ông bị hành hạ dã man như thời Trung cổ. Hình ảnh của clip cho thấy vụ việc xảy ra trên tàu cá ở ngoài biển.

Người đàn ông bị hành hạ dã man trên tàu cá ở Cà Mau. Ảnh chụp màn hình

Đoạn clip cũng cho thấy những người xung quanh không có động thái can ngăn mà còn tham gia đánh, hăm dọa nạn nhân. Hành động dã man trên khiến nhiều người vô cùng phẫn nộ.

Theo điều tra, trong 2 ngày 28/5 và ngày 30/5, Lê Văn Bình (30 tuổi, hộ khẩu thường trú huyện An Biên, Kiên Giang) và Trương Văn Trung đến Công an thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) trình báo về việc bị đánh đập trên tàu cá BT 97993 - TS, do bà Phạm Thị Hà (57 tuổi, ngụ ấp 6, xã An Thủy, huyện Ba Tri, Bến Tre; đang tạm trú ở thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời) làm chủ.

Ngày 30/5, bà Hà và Bình và Trung tự thỏa thuận, không yêu cầu xử lý và rời khỏi địa phương, không liên lạc được. Công an thị trấn Sông Đốc yêu cầu bà Hà đưa tàu cá vào bờ để xác minh nhưng bà Hà không chấp hành. Từ đó, cơ quan công an chưa làm việc được với những người liên quan.

Ngày 17/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời tiếp nhận, thụ lý vụ việc. Đến ngày 18/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời khởi tố vụ án hình sự hành hạ người khác (theo Điều 140 Bộ luật Hình sự).

3 bị can trong vụ người đàn ông bị hành hạ dã man trên biển ở Cà Mau. Ảnh: CTV

Ngày 20/11, Công an huyện Trần Văn Thời phối hợp Đồn biên phòng Sông Đốc trực tiếp dùng phương tiện ra biển điều tàu cá BT 97993 - TS cùng 3 người là Nguyễn Công Toàn (34 tuổi, ngụ khóm 3 thị trấn Sông Đốc); Nguyễn Văn Tỵ (34 tuổi, ngụ ấp Trùm Thuật A, xã Khánh Hải) và Đoàn Văn Hùng (44 tuổi, ngụ khóm 6A, thị trấn Sông Đốc) vào đất liền phục vụ công tác điều tra. Đây là 3 nghi can trực tiếp thực hiện hành vi đánh Lê Văn Bình và Trương Văn Trung trên tàu cá BT 97993 TS tại tọa độ thuộc vùng biển tỉnh Cà Mau, xảy ra ngày 23 và 24/5.

Ngày 21/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Công Toàn, Đoàn Văn Hùng và Nguyễn Văn Tỵ. Đến 6 giờ ngày 22/11, Công an huyện Trần Văn Thời phối hợp Đồn biên phòng Sông Đốc đưa ông Trung từ ghe biển ngoài khơi về đến trụ sở Công an huyện để phục vụ việc điều tra.

Thông tin bất ngờ vụ nữ giáo viên trẻ "mất tích bí ẩn" trên đường trở lại trường giảng dạy

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 7/12, chị L.T.T.T. - chị gái ruột của L.T.T.C. (22 tuổi, trú xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) cho biết, khuya 6/12, gia đình đã tìm thấy C. khi nữ giáo viên này đang đi trên một tuyến đường ở TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

"Từ định vị bằng sim điện thoại của C., gia đình phát hiện em đang ở TP.Đồng Hới nên lần theo và đón về trong đêm. Gia đình cũng thông báo cơ quan công an ngừng tìm kiếm”, chị T. thông tin.

Người thân chia sẻ thông tin tìm kiếm nữ giáo viên "mất tích bí ẩn" trước đó trên mạng xã hội. Nguồn: Zing

Theo người thân của cô giáo, lúc được tìm thấy, C. vẫn đi xe máy trên đường, sức khỏe bình thường. Nữ giáo viên cho biết bản thân mất phương hướng khi từ Nghệ An vào Hà Tĩnh nên không đến Trường THPT Phúc Trạch (huyện Hương Khê) như lộ trình mà đi lạc vào Quảng Bình. Dọc đường đi, điện thoại C. bị hỏng nên mất liên lạc với gia đình.

Trước đó, người thân cô C. cho biết, khoảng 17h30 ngày 5/12, cô C. thông báo gia đình đã đến TP.Hà Tĩnh và đang di chuyển đến trường dạy học ở huyện Hương Khê. Sau đó, nữ giáo viên mất liên lạc.

Nhận thông tin từ gia đình C., các giáo viên tại Trường THPT Phúc Trạch (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) liên lạc với nữ giáo viên bằng số điện thoại và các nền tảng mạng xã hội khác nhưng không có kết quả.

“Tối 6/12, khi một giáo viên gọi vào số máy cô C. đã đổ chuông song không có người nhấc máy. Nữ giáo viên vào trường dạy học đầu tháng 10 vừa qua và ở lại nội trú trong trường, chỉ về quê khoảng vài lần”, ông Nguyễn Bảo Trung, Phó hiệu trưởng Trường THPT Phúc Trạch nói và cho biết cô C. là người trầm lắng và từng hụt hẫng khi phải đi dạy xa nhà.

Được biết, trích xuất camera tại trạm thu phí cầu Bến Thủy (bắc qua sông Lam) cho thấy cô C. mặc áo ấm màu trắng, một mình chạy xe máy đi qua địa phận tỉnh Nghệ An vào Hà Tĩnh.

Đón bạn gái “nhí” từ quê xuống phòng trọ rồi “làm chuyện người lớn”

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 7/12, TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Trần Văn Hải Nam (SN 2003, quê Sơn Dương, Tuyên Quang) án 8 năm tù về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Vụ án được xét xử kín và tuyên án công khai.

Ảnh minh họa.

Theo hồ sơ vụ án, trưa 26/6, cháu Hoa (SN 2009, ở Vĩnh Phúc) làm quen với Nam qua mạng xã hội Litmatch. Anh ta giới thiệu đang làm việc tại huyện Mê Linh (Hà Nội).

Chiều cùng ngày, cháu Hoa cãi nhau với mẹ đẻ nên giận dỗi, nói với Nam muốn bỏ nhà đi, nhờ thanh niên này tìm việc và được đồng ý.

Tối cùng ngày, cô thiếu nữ bắt taxi từ Vĩnh Phúc xuống Hà Nội gặp bạn trai mới quen. Cả hai sau đó vào phòng trọ của Nam ngủ và đêm đó, Hoa tự nguyện quan hệ tình dục với Nam.

Sáng hôm sau, Nam đưa bạn gái đi thuê một phòng trọ khác, cũng ở huyện Mê Linh. Quá trình ở với nhau, anh ta cũng nhắn tin về cho mẹ cháu Hoa để "gia đình yên tâm".

Ngày 27/6, bố của cháu Hoa gọi điện cho Nam, rồi tới tận phòng trọ đón con gái mình về và khi phát hiện sự việc đã báo công an. Trong vụ án này, gia đình nạn nhân không yêu cầu bồi thường dân sự.

Theo Điều 142 Bộ luật Hình sự, người nào "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi" sẽ bị phạt từ 7 – 15 năm tù, không phụ thuộc việc nạn nhân đồng ý hay không.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi.