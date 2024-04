2 nữ công an góp mặt trong "tiệc ma túy" ở Hải Phòng

Tang vật vụ án. Ảnh: Công an TP.Hải Phòng

Cụ thể, vào hồi 23h30' ngày 4/4, tại một căn nhà trong khu đô thị trên địa bàn phường Thượng Lý (quận Hồng Bàng), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP.Hải Phòng) đã triệt xóa ổ nhóm sử dụng trái phép chất ma túy, bắt 12 đối tượng, gồm 7 nam và 5 nữ.



Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 9/12 đối tượng dương tính với ma túy, thu giữ 0,13 gram Ketamin và một số tang vật có liên quan.

Hiện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Thanh Huyền (38 tuổi, ở tại phường Thượng Lý); Bùi Thị Ngọc Bích (36 tuổi, ở tại phường Minh Khai, cùng quận Hồng Bàng) và Vũ Hoàng Cường (42 tuổi, ở tại phường Hải Thành, quận Dương Kinh, Hải Phòng) về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" để tiếp tục điều tra, mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với PV Báo Đại Đoàn Kết, một lãnh đạo Công an TP.Hải Phòng cho biết, trong số 12 người có mặt trong tiệc ma túy này thì có 2 nữ công an. Trong đó 1 người công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC Công an TP.Hải Phòng và 1 người công tác tại Công an quận Dương Kinh.