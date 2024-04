TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Tự dùng dao đâm vào đùi rồi báo bị cướp; nữ sinh viên tử vong tại nhà trọ

Giấu vợ đem tiền trả nợ, người chồng tự dùng dao đâm vào đùi rồi báo bị cướp

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 6/4, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM cho biết đang lập hồ sơ, xử lý Lý Minh T. (SN 1985, ngụ tỉnh Long An) để tiếp tục làm rõ việc người này trình báo tin giả đến cơ quan chức năng.

Hình ảnh được đăng tải lên các trang mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Anh T. được công an ghi lời khai để làm rõ. Ảnh: A.X.

Trước đó, ngày 5/4, Công an xã Phong Phú, huyện Bình Chánh nhận tin báo từ người dân về vụ việc nam tài xế xe công nghệ bị đâm, cướp tài sản tại bãi đất trống trên đường liên ấp 3-4, xã Phong Phú.



Anh T. (nam tài xế) cho người dân hay, khoảng 14h ngày 5/4, anh điều khiển xe máy đến trước bãi đất trống trên, dừng xe đi vệ sinh thì bị hai đối tượng dùng cây gỗ tấn công, anh chống trả thì bị đối tượng dùng dao đâm vào đùi, sau đó cướp 27,5 triệu đồng rồi tẩu thoát. Anh T. được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Nhận được tin, Công an xã Phong Phú báo ngay cho Ban chỉ huy Công an huyện cử lực lượng phối hợp điều tra truy xét, đồng thời cử cán bộ đến Bệnh viện Chợ Rẫy làm việc với anh T.

Qua quá trình truy xét, điều tra ban đầu, lực lượng công an nhận định không có vụ cướp nào xảy ra như tin báo trên.

Làm việc với anh T. tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy, anh T. khai nhận do cha mẹ khó khăn và làm ăn thua lỗ nên anh đã giấu vợ mượn bạn bè ngoài xã hội số tiền 27,5 triệu đồng (không tính lãi suất) gửi cho gia đình.

Sáng 5/4, khi vợ đưa 27,5 triệu đồng nhờ gửi vào tài khoản thì T. đã đem số tiền này trả nợ, lo sợ vợ biết chuyện nên T. đã mua con dao đến khu vực bãi đất trống trên rồi dùng dao đâm vào đùi để dàn cảnh vụ cướp.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Bình Chánh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Phát hiện nữ sinh viên tử vong tại nhà trọ

Như Dân Việt đã đưa tin: Tối 6/4, các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Định đã phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân nữ sinh viên tử vong tại một nhà trọ trên địa bàn phường Ngô Mây.

Nạn nhân tên là N.T.T.V. (19 tuổi, quê Gia Lai), sinh viên của một trường đại học tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Hiện trường xảy ra vụ việc. (Ảnh: Bình Định). Nguồn: Dân Trí

Khoảng 16h30 cùng ngày, chủ nhà trọ phát hiện em V. tử vong trong tư thế bị ngã cầu thang nên lập tức trình báo Công an phường Ngô Mây.

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng Công an tỉnh Bình Định phối hợp với Công an phường Ngô Mây, đến hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định em V. có tiền sử bệnh tim nên bị ngã cầu thang dẫn đến tử vong.

Vụ 2 thiếu niên bị rượt đuổi gây tai nạn, 2 người tử vong: Bắt giữ 12 đối tượng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 6/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đang tạm giữ 12 đối tượng để điều tra về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng.

Đây là nhóm đối tượng có liên quan đến vụ tai nạn giữa 2 xe máy làm 2 người tử vong, 3 người khác bị thương trên địa bàn phường Đông Hòa, TP.Dĩ An (Bình Dương) đêm 2/4.

12 đối tượng liên quan đến vụ án. Ảnh: Hoàng Minh

Tang vật cảnh sát thu được. Ảnh: Hoàng Minh

Theo điều tra ban đầu, Trương Tấn Lộc (SN 2005, quê tỉnh An Giang) có mâu thuẫn cãi nhau với Trần Chính Minh (chưa rõ nhân thân, lai lịch) nên cả hai cùng hẹn gặp nhau để nói chuyện giải quyết mâu thuẫn.

Đến 19h ngày 2/4, Lộc đã rủ thêm nhóm bạn xã hội đi trên 8 xe máy mang theo hung khí tự chế đến điểm hẹn để tìm nhóm của Minh.

Khi đến trước cổng Trung tâm Y tế TP.Dĩ An thì nhóm của Lộc gặp Bùi Anh K (SN 2008, quê An Giang) lái xe máy chở theo Trần Công N (SN 2008, quê tỉnh Thừa Thiên Huế).

Cho rằng K và N cùng nhóm với Minh nên các đối tượng trong nhóm của Lộc đã cầm hung khí đuổi theo. Lo sợ bị đánh nên K tăng ga chở N bỏ chạy.

Do chạy với tốc độ cao, xe máy do K và N điều khiển đã va chạm với xe máy của 2 người phụ nữ chở theo một cháu bé đang chuyển hướng qua đường.

Hậu quả, K và bà Nguyễn Thị L (41 tuổi, quê Tiền Giang) tử vong. N và 2 người còn lại bị thương, được đưa đi cấp cứu.

Ngoài ra, sau khi bị té ngã do tai nạn, N ngồi dậy thì bị nhóm của Lộc chạy đến đánh và dùng dao chém rồi nhanh chóng tăng ga bỏ chạy khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, lực lượng Công an TP.Dĩ An đã có mặt phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh điều tra, truy xét các đối tượng có liên quan.

Qua làm việc, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội, cảnh sát đã thu giữ 3 dao tự chế, 8 xe máy mà các đối tượng sử dụng để gây án.

Bắt nhóm lừa bán đá thiên thạch, sừng tê giác giả, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 6/4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an tỉnh Bình Dương đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Hoàng Hôn (SN 1973, ngụ TP.HCM) và Tô Vũ Tiến (SN 1970, ngụ tỉnh Tây Ninh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng PC02 phát hiện một nhóm đối tượng do Hôn cầm đầu có biểu hiện lừa đảo với thủ đoạn rất tinh vi, có phân công vai trò nhiệm vụ cho một số đối tượng khác.

Hai đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Hoàng Minh

Theo điều tra, các đối tượng đưa ra các thông tin giả về việc sở hữu đá thiên thạch và sừng tê giác, tìm bán cho những người nhẹ dạ, cả tin để chiếm đoạt tài sản có giá trị lớn.

Nhóm này cho các bị hại xem các đoạn video được dàn dựng về "đồng hủy kính", "kim loại có tính năng đặc biệt", "thiên thạch có kích thước nhỏ nhưng khối lượng lớn, phát ra ánh sát lạ mắt".

Tang vật cơ quan chức năng thu giữ. Ảnh: Hoàng Minh

Đồng thời, nhóm cho bị hại xem hình ảnh về các hợp đồng mua bán thiên thạch có giá trị lớn, hình ảnh giả mà các đối tượng tiếp xúc với các lãnh đạo Nhà nước để con mồi cắn câu. Sau đó, nhóm này cam kết nếu người bị hại đầu tư với các đối tượng thì sẽ thu được lợi nhuận hàng nghìn đô la (USD) trong thời gian ngắn...

Điển hình, ông L.V.L (SN 1951, ngụ tỉnh Bình Dương) đã tham gia đường dây mua bán thiên thạch của nhóm đối tượng và ký kết hợp đồng.

Nhóm này đưa ra nhiều lý do trục trặc, chậm trễ vì một số thủ tục liên quan đến các cơ quan chức năng (cần phải gặp gỡ, hối lộ), nếu góp thêm tiền sẽ nhận được toàn bộ tiền góp và khoản lợi nhuận trong thời gian ngắn, các đối tượng đã dụ ông L. chuyển hơn 3 tỷ đồng.

Vào cuộc điều tra, công an đã bắt giữ Hôn, đồng thời mở rộng điều tra và bắt giữ Tiến.

Tại cơ quan công an, Tiến khai nhận bản thân không có nghề nghiệp, nhưng cần tiền tiêu xài nên đã đưa ra thông tin gian dối về việc mua được sừng tê giác giá rẻ cần tìm người tiêu thụ để kiếm lời.

Qua giới thiệu của các đối tượng trong nhóm, Tiến nhiều lần tìm đến gặp ông L. để chào mời. Do tin tưởng nên ông L. đã giao dịch với Tiến.

Cơ quan công an thu giữ 7 vật có hình dạng giống sừng động vật (các đối tượng nói với người bị hại là sừng tê giác); 1 khối kim loại màu đen, có hình dạng chưa xác định (các đối tượng nói với người bị hại là đồng hủy kính); 1 vật có hình dạng giống như quả trứng cút màu cam (các đối tượng nói với người bị hại là ngọc ốc giác).

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra, làm rõ.

Vụ Công ty Sen Vàng bị kiện: Triệu tập Hoa hậu Lê Hoàng Phương

Dự kiến, ngày 25/4 tới, TAND quận Bình Thạnh (TP.HCM) sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án kinh doanh thương mại Tranh chấp hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa nguyên đơn là Bệnh viện thẩm mỹ Nam An với bị đơn là Công ty Sen Vàng.

Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Thị Hồng Thanh làm chủ tọa.

Theo quyết định xét xử, tòa xác định Hoa hậu Lê Hoàng Phương là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan; ông Chiêm Quốc Thái là người làm chứng.

Hoa hậu Lê Hoàng Phương. (Ảnh: Miss Grand Việt Nam). Nguồn: Dân Trí

Trong phiên tòa sắp tới, Lê Hoàng Phương có 3 người đại diện và 2 luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 17/3/2023, Bệnh viện thẩm mỹ Nam An và Công ty Sen Vàng ký hợp đồng quảng bá thương hiệu trị giá 10 tỷ đồng. Nội dung thể hiện Bệnh viện thẩm mỹ Nam An với tư cách đơn vị đăng cai cuộc thi Miss Grand Việt Nam 2023 nên có quyền lợi "Hoa hậu đăng quang sẽ là đại sứ thương hiệu của Bệnh viện thẩm mỹ Nam An trong 2 năm".

Sau đó, bà Lê Hoàng Phương trở thành hoa hậu của cuộc thi Miss Grand Việt Nam 2023.

Tuy nhiên, ngày 7/11/2023, Bệnh viện thẩm mỹ Nam An phát hiện trên trang Facebook có tích xanh (dấu xác nhận chính chủ của Facebook cung cấp) tên "Chiêm Quốc Thái" có bài viết gắn thẻ Facebook tên "Lê Hoàng Phương" liên quan vấn đề thẩm mỹ. Dưới bài viết này, tài khoản Facebook "Lê Hoàng Phương" bình luận: "Dạ em cảm ơn bác sĩ đã giúp em có vẻ đẹp hoàn mỹ thêm phần tự tin hơn ạ".

Bệnh viện thẩm mỹ Nam An cho rằng, hành vi của Hoa hậu Lê Hoàng Phương là đang quảng bá thương hiệu cho một công ty khác hoạt động cùng lĩnh vực với bệnh viện này. Do đó, hành vi này vi phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Bệnh viện thẩm mỹ Nam An được ghi nhận tại hợp đồng và phụ lục ký kết với Công ty Sen Vàng.

Từ đó, Bệnh viện thẩm mỹ Nam An khởi kiện chấm dứt hợp đồng, buộc Công ty Sen Vàng bồi thường hơn 8,6 tỷ đồng (gồm hoàn trả 80% giá trị hợp đồng mà nguyên đơn đã thanh toán; phạt vi phạm hợp đồng số tiền bằng 8% giá trị hợp đồng mà nguyên đơn đã thanh toán; bồi thường thiệt hại tinh thần do danh dự uy tín bị xâm phạm số tiền 14,9 triệu đồng).