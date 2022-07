2 tân Cục trưởng Bộ Công an từng là Giám đốc Công an tỉnh

Bộ Công an vừa tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm nhân sự mới.

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm điều động Thiếu tướng Phạm Đăng Khoa, Cục trưởng Cục Viễn thông và Cơ yếu đến nhận nhiệm vụ và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh vào ngày 1/7/2022.

Điều động Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân từ ngày 1/7/2022.

Thiếu tướng Phạm Đăng Khoa - Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh. Ảnh: CAND



Thiếu tướng Phạm Đăng Khoa, sinh năm 1966, quê quán xã Yên Hoà, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình; là cán bộ được đào tạo cơ bản về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ.

Trước khi làm Cục trưởng Cục Viễn thông và Cơ yếu, Thiếu tướng Phạm Đăng Khoa từng giữ các chức vụ: Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên.

Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong - Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân. Ảnh: CAND

Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, sinh năm 1967, quê quán huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị; tốt nghiệp trường Đại học An ninh nhân dân (nay là Học viện An ninh nhân dân), có trình độ Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Phong từng giữ các chức vụ quan trọng tại Công an TP.Hà Nội và Tổng cục An ninh, Cục An ninh kinh tế. Từ tháng 7/2020 đến tháng 2/2022 ông là Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang. Đầu tháng 3/2022, ông được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh.