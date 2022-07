Ngày 1/7 tại trụ sở Công an tỉnh Đồng Nai, lãnh đạo Bộ Công an đã công bố quyết định điều động và bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP.HCM giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thay cho Thiếu tướng Vũ Hồng Văn vừa được điều động giữ nhiệm vụ mới.

Toàn cảnh lễ công bố quyết định, bổ nhiệm ông Nguyễn Sỹ Quang. Ảnh: Tuệ Mẫn

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang sinh năm 1970, quê quán huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Ông có học hàm Thạc sĩ – ngành Luật học, Cử nhân An ninh Điều tra.

Từ 10/1988 đến 3/2009, ông gia nhập lực lượng Công an nhân dân, là học viên chính quy Trường Đại học An ninh nhân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, tân Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Ảnh nld.com.vn

Sau khi tốt nghiệp, ông Quang được phân công về Công an TP.HCM và được bố trí làm công tác nghiệp vụ an ninh; lần lượt giữ các chức vụ: Phó Đội trưởng, Đội trưởng Phòng Bảo vệ Chính trị 4 Công an Thành phố.



Ông Vũ Hồng Văn chia tay Công an Đồng Nai sau gần 3 năm gắn bó. Ảnh: Công an cung cấp



Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 30/12/1993.

Từ 4/2009 đến 3/2019, ông Quang được bổ nhiệm và bố trí giữ các chức vụ: Phó Trưởng Phòng Bảo vệ Chính trị 4, Phó Chánh Văn phòng Công an TP.HCM và Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM.

Từ tháng 4/2019, ông Quang làm Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Phó Giám đốc Công an TP.HCM và được bầu vào Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Từ 7/2021, ông là Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Được biết sau khi ông Vũ Hồng Văn (3 năm qua giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai) được điều động nhận nhiệm vụ mới thì ông Quang được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai để thay thế.