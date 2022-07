Chân dung tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình 44 tuổi

Chiều ngày 30/6, Công an tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại Lễ công bố, đại tá Trần Hồng Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm có thời hạn thượng tá Tống Như Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đại tá Phạm Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh và tặng hoa chúc mừng Thượng tá Tống Như Sơn. Ảnh: CANB

Phát biểu tại buổi Lễ, tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình Tống Như Sơn, cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã giao nhiệm vụ, trọng trách mới và hứa sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn... hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Thượng tá Tống Như Sơn sinh năm 1978, quê xã Yên Hưng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Tốt nghiệp Trường Cảnh sát nhân dân năm 2000 với chuyên ngành Quản lý hành chính, ông Sơn được phân công nhiệm vụ tại Đội Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Sơn.

Chuyển qua nhiều vị trí công tác tại phòng cảnh sát điều tra, Phòng cảnh sát hình sự, Phó trưởng công an thành phố Ninh Bình. Từ 2017 đến thời điểm được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc công an tỉnh, ông Sơn là Phó trưởng phòng phụ trách phòng và Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh.

Đồng chí thượng tá Tống Như Sơn phát biểu tại buổi Lễ công bố. Ảnh: CANB

22 năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân, thượng tá Tống Như Sơn được mệnh danh là "khắc tinh" của tội phạm hình sự khi tham gia điều tra, phá thành công hàng trăm vụ án khó, đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp. Với năng lực công tác xuất sắc, nhiều năm liền, thượng tá Tống Như Sơn được Bộ Công an tặng thưởng chiến sỹ thi đua toàn lực lượng.