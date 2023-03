Ngày 9/3, Công an huyện Phú Giáo (tỉnh Bình Dương) cho biết đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Sinh (45 tuổi), Nguyễn Đức Nhân (33 tuổi, cùng trú tỉnh Bình Phước) để điều tra làm rõ hành vi “Trộm cắp tài sản” - theo Zing.

Sinh đã dùng rựa chống trả và chém công an. Ảnh: CACC. Nguồn: PLO

Thông tin cụ thể vụ 2 tên trộm dùng rựa chém công an loạn xạ để tẩu thoát từ PLO: Theo công an, ngày 8/3, tổ tuần tra của Công an xã Tân Long (huyện Phú Giáo) đang tuần tra trên địa bàn thì phát hiện Sinh và Nhân đi trên một xe máy có dấu hiệu khả nghi nên dừng xe để kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, hai người này không chấp hành mà còn dùng rựa chém loạn xạ vào lực lượng công an, dùng bình xịt hơi cay chống trả quyết liệt.

Rất may, các thành viên của tổ tuần tra đã kịp tránh nên không ai bị thương. Sau đó, cả hai lên xe tẩu thoát, lực lượng công an đã truy đuổi nhưng bị mất dấu.

Nhân cũng bị bắt sau vài giờ đồng hồ truy bắt. Ảnh: CACC. Nguồn: PLO

Trên đường tẩu thoát, hai người này đã lấy trộm một chiếc xe máy của người dân để bên lề đường. Thời điểm đó, lực lượng Công an xã Tân Long đã kịp thời phát hiện và tiếp tục truy đuổi bắt giữ được Sinh, còn Nhân đã nhanh chân tẩu thoát.

Lực lượng công an tiếp tục truy tìm và bắt giữ được Nhân sau vài tiếng đồng hồ người này bỏ trốn.

Tại cơ quan công an, bước đầu cả hai thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản, đồng thời thừa nhận đã gây ra nhiều vụ trộm ở các địa phương khác.