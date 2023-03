Bắt nhóm trộm chó hoạt động liều lĩnh

Ngày 8/3, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa triệt phá ổ nhóm trộm chó trên địa bàn, bước đầu bắt giữ 6 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan.

Tang vật thu giữ của nhóm trộm chó.

Các đối tượng trộm chó hoạt động rất tinh vi và liều lĩnh, sẵn sàng dùng dao, kiếm, vỏ chai bia, ớt bột, bình xịt hơi cay để chống trả người dân cũng như lực lượng chức năng nếu như bị phát hiện, truy bắt.



Theo đó, trước tình hình trộm chó diễn ra trên địa bàn, gây mất an ninh trật tự cũng như bức xúc trong nhân dân, Công an huyện Yên Thành đã tập trung xác minh, từ đó dựng lên các đối tượng trộm chó cũng như nơi tiêu thụ do trộm cắp trên địa bàn để đấu tranh, làm rõ.

Sau thời gian theo dõi, Ban chuyên án đã dựng lên nhóm 4 đối tượng trộm chó và 2 đối tượng thu mua. Đến khoảng 19h ngày 7/3, lực lượng công an tiến hành bao vây 2 điểm thu mua, bắt 6 đối tượng gồm: Nguyễn Duy Đông (SN 2001), Hoàng Đình Hiếu (SN 2000), Nguyễn Thị Luyến (SN 1983), Phan Bá Tân (SN 1981), cùng trú tại huyện Yên Thành; Nguyễn Hữu Thọ (SN 1980) và Cao Ngọc Thảo (SN 1985), cùng trú tại huyện Đô Lương, về hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Tang vật thu giữ gồm 42 con chó, 1 xe ô tô, 5 xe mô tô, 2 con dao, 4 dụng cụ bắt chó, cùng các vật dụng kích điện.