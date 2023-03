TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Tẩm xăng đốt người tình; cô gái tử vong trong phòng tập Yoga

Mâu thuẫn tình cảm, người đàn ông tẩm xăng đốt người tình

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 8/3, ông Hà Xuân Khanh - Chủ tịch UBND xã Đức Ninh (huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ dùng xăng đốt người tình do mâu thuẫn tình cảm. Nạn nhân là chị H.T.T (SN 1971, trú tại thôn Lập Thành, xã Đức Ninh).

Mâu thuẫn tình cảm, người đàn ông tẩm xăng đốt người tình. (Trong ảnh là khu vực nơi gia đình chị T sinh sống ở thôn Lập Thành. Ảnh: Minh Tân)

Thông tin ban đầu, chị T có quan hệ tình cảm với Đỗ Văn Sơn (SN 1967, trú tại thôn Ao Vệ, xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang). Do có mâu thuẫn trong chuyện tình cảm với chị T nên Sơn đã nảy sinh ý định dằn mặt chị T bằng cách dùng xăng đe dọa.



Chiều 3/3, Sơn đến cửa hàng xăng dầu thuộc km25 xã Thái Hòa, mua 200.000 đồng tiền xăng rồi đến nhà chị T thực hiện ý đồ đã dự định. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, trong lúc cãi vã tại nhà riêng của chị T, Sơn dùng một ít xăng đã mua, đổ lên người chị T và phóng hỏa.

Hậu quả làm chị T bị bỏng nặng, được cấp cứu nhưng không qua khỏi và tử vong vào ngày 7/3.

Hiện cơ quan Công an huyện Hàm Yên đã bắt giữ Đỗ Văn Sơn và điều tra vụ việc theo quy định pháp luật.

Dập tắt cháy rừng, phát hiện 2 người tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 8/3, Công ty TNHH MTV Nguyên liệu giấy miền Nam xác nhận, vừa xảy ra một vụ cháy rừng trồng bạch đàn thuộc lâm phần của đơn vị quản lý tại xã Hơ Moong (huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum).

Cụ thể, vụ cháy xảy ra vào khoảng 10h ngày 7/3 tại tiểu khu 596 (xã Hơ Moong).

Phát hiện vụ việc, tổ trực cháy của công ty đã khẩn trương làm nhiệm vụ, đồng thời, thông báo với lãnh đạo Ban trồng rừng nguyên liệu giấy Rờ Kơi và chính quyền địa phương để phối hợp chữa cháy.

Hiện trường vụ cháy rừng tại tiểu khu 596. Ảnh: CTV

Sau khi đám cháy được khống chế, lực lượng chức năng phát hiện hai anh Nguyễn Xuân Phong (47 tuổi) và Lê Văn Đồng (40 tuổi) là cán bộ của Ban trồng rừng Nguyên liệu giấy Rờ Kơi (thuộc Công ty TNHH MTV Nguyên liệu giấy miền Nam) đã tử vong.

Sau khi sự việc xảy ra, Công ty TNHH MTV Nguyên liệu giấy miền Nam đã có những hỗ trợ bước đầu với gia đình các nạn nhân, đưa thi thể các nạn nhân về nhà và lo hậu sự.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do gió lớn, đám cháy lan nhanh, khói nhiều khiến hai nạn nhân bị ngạt dẫn đến tử vong. Vụ cháy cũng đã gây thiệt hại khoảng hơn 7ha rừng bạch đàn của công ty.

Cô gái tử vong trong phòng tập Yoga

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 8/3, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân khiến cô gái N.T.T.H tử vong tại một phòng tập Yoga trên đường Phạm Hồng Thái (phường 10, TP.Đà Lạt).

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 7/3, bà Phạm Thị C (38 tuổi, ngụ đường Trần Quý Cáp, TP.Đà Lạt) tới phòng tập trên thì phát hiện chị N.T.T.H đã tử vong.

Hiện trường vụ cô gái tử vong trong phòng tập Yoga. Ảnh: CTV

Tại hiện trường, chị H bị sợi dây vải dùng để tập Yoga siết chặt bụng, trong khi đó 2 đầu dây được buộc trên sàn nhà. Phần chân của chị H không thể chạm tới mặt đất.

Được biết, chị H là người luyện tập yoga nhiều năm qua, đang chuẩn bị thi cấp chứng chỉ hành nghề huấn luyện viên của bộ môn này.

Nhiều người tập luyện Yoga cho biết, vụ việc trên có thể xuất phát từ việc tập Yoga với sợi dây trên. Chị H đã bị sợi dây siết chặt ngang bụng trong khi chân không giẫm tới sàn nhà khiến nạn nhân bị ngạt thở.

Dừng đèn đỏ, xe bán tải bất ngờ lao qua đường tông 2 xe máy khiến 3 người thương vong

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 8/2, tin từ Trạm CSGT Madagui (thuộc Phòng CSGT tỉnh Lâm Đồng) cho hay, đơn vị đang phối hợp với cơ quan chức năng huyện Đạ Huoai khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn tại thị trấn Đạ M’ri khiến 3 người thương vong.

Cụ thể, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, trên Quốc lộ 20 đoạn qua ngã ba Bà Sa, thị trấn Đạ M’ri.

Hiện trường vụ tai nạn xe bán tải lao qua đường khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương nặng. Ảnh: Thu Trinh

Vào thời điểm trên, chiếc xe bán tải BKS 49C-266.02 đang dừng đèn đỏ tại khu vực ngã ba Bà Sa thì bất ngờ lao qua bên trái đường tông trực diện vào 2 xe máy đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Chiếc xe bán tải bị hư hỏng nặng phần đầu sau cú va chạm. Ảnh: Thu Trinh

Sau cú tông bất ngờ, một chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe bán tải, chiếc còn lại bị văng ra xa.

Hậu quả, ông H.N.P (ngụ tổ dân phố 6, thị trấn Đạ M’ri) tử vong trên đường đến trạm y tế cấp cứu. Ngoài ra, 2 người đi xe máy khác là bà Phạm Thị Thanh Phương và ông Vũ Thanh Long (cùng ngụ tại thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai) bị thương nặng, đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Chiếc xe bán tải cũng bị hư hỏng nặng phần đầu.

Kịch bản "con cấp cứu ở bệnh viện" đã sang đến tỉnh Long An, Công an TP.HCM vào cuộc

Như Dân Việt đã thông tin: Những ngày gần đây, kẻ gian liên tục dùng thủ đoạn lừa đảo mới để tiếp cận các phụ huynh với thủ đoạn thông báo con của họ đang cấp cứu ở bệnh viện, yêu cầu chuyển khoản gấp để kịp thời làm thủ tục cứu chữa.

Với thủ đoạn này, kẻ gian đã lừa thành công ít nhất là 7 vụ với số tiền lên đến khoảng 460 triệu đồng. Trước tình trạng này, Công an TP.HCM đã phát đi cảnh báo khẩn.

Thông tin từ Công an TP.HCM cho biết, hiện nay xuất hiện một số đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua thủ đoạn mạo danh là giáo viên hoặc nhân viên bệnh viện liên hệ trực tiếp các bậc phụ huynh báo tin về việc học sinh, người nhà bị tai nạn, đang được nhập viện cấp cứu tại một số bệnh viện, yêu cầu phải chuyển tiền nhanh để đóng viện phí.

Các tin nhắn lừa đảo được phụ huynh cung cấp. Ảnh: PHCC

Công an TP.HCM cảnh báo, khi nhận thông tin về việc người thân đang bị tai nạn…, người dân cần bình tĩnh, liên hệ cơ quan, công ty, trường học nơi người thân đang công tác, làm việc, học tập để kiểm tra, kiểm chứng thông tin. Trường hợp không có căn cứ rõ ràng (thông báo thu viện phí của cơ sở khám chữa bệnh…), người dân tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng để phòng ngừa việc bị đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản;

Trường hợp bị đối tượng lừa đảo hoặc phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cần liên hệ ngay với cơ quan công an gần nhất (Công an phường, xã, thị trấn, Công an quận, huyện, thành phố Thủ Đức) hoặc liên hệ Trực ban Công an Thành phố (qua số điện thoại 069.3187.344), Trực ban Phòng Cảnh sát hình sự (qua số điện thoại 069.3187.200) để cung cấp thông tin, phối hợp Cơ quan Công an nhanh chóng điều tra, xử lý.



Theo nguồn tin của Dân Việt, Công an TP.HCM cũng đã tiếp nhận danh sách một số phụ huynh bị lừa chuyển tiền cho kẻ gian bằng hình thức gọi điện thoại như trên.

Ngày 8/3, thông tin từ Công an xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết, trên địa bàn đã xảy ra tình trạng lừa đảo tương tự ở TP.HCM.

Cụ thể, chị V.T.H.V (SN 1984, ngụ ấp Hậu Hòa, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa) nhận được cuộc gọi từ số 0773843065, đầu dây bên kia tự xưng là giáo viên chủ nhiệm lớp con chị đang học.

Nhiều cuộc gọi lừa đảo dùng đầu số 070 để gọi. Ảnh: PHCC

Đối tượng này thông báo con chị V đang nhập viện cấp cứu do bị chấn thương sọ não tại bệnh viện, yêu cầu gia đình chuyển gấp số tiền 50 triệu đồng để làm thủ tục cho cháu nhập viện. Đối tượng còn nêu rõ tên con, lớp học và trường học khiến phụ huynh vô cùng lo lắng.

Do chưa có tiền mặt nên chị V chạy xe máy đến trường để xác minh và biết được con mình đang bình an, học tập bình thường ở trường. Biết mình bị lừa, chị V lập tức lên trình báo.

Nhận thông tin, Công an xã Đức Hòa Thượng đã có thông báo cảnh báo đến người dân về tình trạng này.

Trước đó, thông tin từ Bệnh viện đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn (quận 7, TP.HCM) cho biết, ngày 7/3, đơn vị này tiếp nhận 4 trường hợp phụ huynh đến tìm con vì nhận được thông tin "con chấn thương sọ não cần cấp cứu". Trong đó đã có 2 trường hợp chuyển 50 triệu đồng đến số tài khoản do kẻ mạo danh cung cấp.

Bệnh viện đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn khuyến cáo, người nhà có thể liên hệ đến tổng đài bệnh viện 1800 6767 xác nhận lại thông tin người nhà nằm viện, các khoản viện phí, số tài khoản thanh toán của bệnh viện trước khi chuyển khoản để tránh bị kẻ gian lợi dụng.

Tương tự, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM cũng đã phát đi cảnh báo kịch bản lừa đảo phụ huynh có con nguy kịch, đề nghị chuyển khoản để tạm ứng viện phí vừa xuất hiện tại đơn vị này. Theo đó, từ 15h đến 16h ngày 6/3, khoa Cấp cứu nhận liên tiếp 2 cuộc gọi từ phụ huynh đến tìm 3 con đang cấp cứu. Rất may mắn, phụ huynh trong 2 trường hợp trên đều tỉnh táo, xác nhận với phía bệnh viện nên không bị lừa đảo.