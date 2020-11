2 vợ chồng chết trong đêm mưa bão và vết máu trên lá mùng tơi hé lộ kẻ sát nhân

Cảnh tượng kinh hoàng trong phòng ngủ

Vào một ngày giữa tháng 8 năm 2018, cả tỉnh Hưng Yên đã rúng động khi một cặp vợ chồng bị sát hại dã man ngay trong phòng ngủ.

Rạng sáng ngày 18/8, CA TP Hưng Yên nhận tin báo về vụ trọng án ở Phường Hồng Châu, TP Hưng Yên. Công an xác định đây là vụ trọng án bởi cả 2 nạn nhân đều đã tử vong tại hiện trường. Ngay sau đó, công an thành phố lập tức báo cáo cho công an tỉnh và các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường.

Do đêm hôm trước (ngày 17/8/2018) có mưa bão rất lớn nên nước vẫn còn ngập ở khu vực nhà nạn nhân là anh Đặng Văn Trường (SN 1977) và chị Nguyễn Thi Hoa (SN 1978).

Tại hiện trường, cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt lực lượng chức năng với máu ở nhiều nơi, 2 nạn nhân chết ngay ở buồng ngủ. Những dấu vết tại hiện trường phòng ngủ cho thấy sự xáo trộn, chứng tỏ có giằng co, vật lộn giữa nạn nhân và hung thủ.

Hành trình phá án: Kẻ sát nhân giữa đêm mưa (Phần 1): Hiện trường tàn khốc

Cơ quan điều tra đã thu thập rất kỹ các dấu vết ở các vị trí có khả năng xuất hiện các mẫu vật như móng tay, móng chân của tử thi. Trên thi thể nạn nhân có nhiều vết thương, chứng tỏ hung thủ rất manh động, quyết cướp đi mạng sống của nạn nhân đến cùng.



Ngoài hiện trường chính nơi 2 nạn nhân tử vong, ở phòng khách cũng xuất hiện rất nhiều vết máu, cửa, tủ, tủ lạnh, tủ quần áo và ra đến tận khu cửa ra vào.

Do lượng máu của 2 nạn nhân tại hiện trường rất lớn nên các cán bộ điều tra đã phải làm công tác giám định để xác định được mẫu máu của mỗi nạn nhân. Quá trình khám nghiệm hiện trường rất tỉ mỉ, từ các mẫu lông, tóc, mẫu vân tại hiện trường.

Tại sàn nhà của gia đình nạn nhân, cơ quan chức năng phát hiện 11 dấu vết đường vân, 5 dấu vân của 3 loại giày dép, 8 dấu vết màu nâu đỏ. Tuy nhiên, trước khi các cán bộ điều tra tiếp cận hiện trường thì đã có nhiều người dân đến đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Chính vì hiện trường xáo trộn quá nhiều nên các cơ quan chức năng đã phải sàng lọc hết những dấu vết của người không liên quan vụ án. Ngoài ra, các cán bộ điều tra tiếp tục mở rộng khám nghiệm hiện trường ra bên ngoài căn nhà. Tuy nhiên, do đêm hôm xảy ra vụ án, trời mưa bão rất to nên hầu hết các dấu vết bị xóa, gần như không tìm được vật chứng nào có giá trị.

Sau khi thành lập ban chuyên án, có 3 giả thuyết được đưa ra: Thứ nhất là hung thủ đột nhập vào nhà anh Trường để trộm cắp tài sản, khi bị các nạn nhân phát hiện liền dùng hung khí tấn công, ra tay sát hại. Thứ 2 là nạn nhân có quan hệ bất chính, hoặc mâu thuẫn làm ăn, đời sống nên có đối tượng đột nhập vào nhà dùng vật sắc nhọt đâm chết.

Thứ 3: Cháu Sơn con của anh Trường có thể là đồng phạm với kẻ gây án. Có thể cháu Sơn nghiện chơi game rồi rủ bạn về nhà thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, việc bố mẹ cháu Sơn bị sát hại là sự thái quá về hành vi của thủ phạm.

Ban chuyên án đã phải tập trung loại trừ các giả thuyết để tập trung vào vấn đề nghi ngờ nhất.

Tất cả mọi dấu vết đều được kiểm tra kỹ càng (Ảnh cắt từ clip ANTV)

Qua công tác rà soát các mối quan hệ trên địa bàn, các trinh sát nhận thấy, vợ chồng anh Trường đều là người hiền lành, chịu khó làm ăn không có mâu thuẫn sâu sắc với ai trong cuộc sống và công việc kinh doanh, cũng không có mối quan hệ ngoài luồng. Chính vì vậy giả thuyết thứ hai đã được loại bỏ.

Về phía cháu Sơn, sau khi rà soát ở trường và mối quan hệ địa phương, qua nghiệp vụ cũng cho thấy cháu Sơn có bằng chứng ngoại phạm. Giả thuyết thứ ba cũng đã bị loại bỏ. Lúc này ban chuyên án tập trung vào giả thuyết thứ nhất, đối tượng đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản rồi ra tay giết người.

Lá mùng tơi dính máu

Qua làm việc với gia đình nạn nhân. Bố đẻ của anh Trường cho biết, trong giây phút hoảng loạn, ông Lạc (bố đẻ anh Trường) không thể nhớ mặt đối tượng nhưng cũng mô tả được chút ít hình dáng của nghi phạm. Đó là một thanh niên trong độ tuổi từ 20 đến 35 tuổi, cao khoảng 1m65 - 1m70, đầu đội mũ lưỡi chai, dáng người bình thường.



Điều đặc biệt, trong quá trình mở rộng khám nghiệm khung cửa, có thấy giọt máu rơi ở lá mùng tơi. Mặc dù đêm hôm xảy ra vụ án, trời mưa bão to nhưng lá cây cau phía trên vô tình che cây mùng tơi nên vết máu không bị trôi đi mất. Điều này vô cùng quan trọng khiến các cán bộ điều tra xác định được đây chính là lối ra của hung thủ.

Nhiều tổ công tác được thành lập để rà soát gần 1000 đối tượng nghi vấn trên địa bàn, trộm cắp, nghiện hút, cờ bạc, các đối tượng đang có biểu hiện vay nợ.

Bất cứ thông tin nào được cơ sở báo về đều được xác minh không bỏ sót. Nhiều trinh sát đã không kể ngày đêm, đi khắp các tỉnh thành từ Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh để xác minh đối tượng nghi vấn.

Qua quá trình sàng lọc ròng rã nhiều ngày nhưng vẫn chưa có manh mối làm sáng tỏ chân dung hung thủ.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường (Ảnh cắt từ clip ANTV)

Bên cạnh đó, kết quả sàng lọc các mẫu lông, tóc, mẫu máu của toàn bộ các mẫu vật thu tại hiện trường đều cho kết quả là của của nạn nhân và các người thân quen, không có dấu vết của người lạ. Mặc dù đã sử dụng rất nhiều phương pháp điều tra nhưng bóng dáng của kẻ sát nhân vẫn chưa hé lộ.

Khi vụ án đang trong quá trình điều tra thì Công an TP Hưng Yên nhận được đơn trình báo của một phụ nữ báo về việc chị bị mất trộm túi xách có gần 90 triệu đồng và một số ngoại tệ.

Chị bị mất trộm tại BV Đa Khoa Phụ sản tỉnh Hưng Yên vào rạng sáng ngày 18/8, tức là ngay sau khi vụ án mạng xảy ra.

Trong thời gian này, các cán bộ điều tra vẫn tiếp tục nắm thông tin về an ninh trật tự tại khu phố Nam Tiến, phường Hồng Châu.

Đây là khu dân cư tương đối ổn định, không quá phức tạp. Tuy nhiên, cán bộ tổ dân phố cho biết, vào khoảng 2 tháng trước khi xảy ra vụ án mạng, vào khoảng tháng 6 năm 2018, trên địa bàn có xảy ra một vụ trộm đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản, 6 triệu đồng, 1 nhẫn vàng, 1 đôi bông tai và 1 điện thoại di động Samsung plus, tổng trị giá khoảng 10 triệu đồng.

Cơ quan điều tra nhanh chóng xác định chiếc điện thoại bị mất trộm do một đối tượng ở TP Hưng Yên đang sử dụng. Đó là đối tượng Trần Mạnh Trung (tức Trung Xuân, SN 1978, ở số nhà 3, phường Nam Sơn, TP Hưng Yên). Đây là đối tượng nghiện ma túy, thường tổ chức nhóm các đối tượng về nhà sử dụng ma túy. Trung còn bán và đổi ma túy cho một số đối tượng có tài sản trộm cắp.

Còn nữa...

Mời quý độc giả đón đọc phần 2 vào 20h Thứ Sáu, ngày 27/11