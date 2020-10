20 giờ cắt rừng, bám dây vượt lũ đưa thi thể đồng đội hy sinh trở về

lay

Trao đổi với VietNamNet chiều nay, Thượng tá Hồ Sỹ Nhung – Trưởng Công an huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết, các cán bộ chiến sĩ trong đơn vị đang trên đường đưa thi thể Thượng úy Trương Văn Thắng (Công an viên xã Hướng Việt) ra khỏi khu vực bị cô lập, trở về gia đình.

Đoàn công tác công an huyện phải băng rừng vượt lũ để gánh đồng đội trở về. Ảnh: Quang Thành

Khoảng 16h ngày 17/10, sau khi nhận tin báo có 7 người dân đi rẫy bị mất tích, Thượng úy Thắng cùng một số lãnh đạo chính quyền đi tìm kiếm người dân thì gặp nạn, hy sinh.

Thời điểm xảy ra vụ việc, do ảnh hưởng của mưa lớn kết hợp lũ quét làm sạt lở đồi núi, vùi lấp đường sá, 2 xã Hướng Việt và Hướng Lập (huyện Hướng Hóa) bị chia cắt, cô lập hoàn toàn với bên ngoài.

Giây phút nghỉ ngơi của các cán bộ trong đoàn công tác. Ảnh: Quang Thành

Sau khi nhận thông tin, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Quảng Trị, Công an huyện Hướng Hóa huy động nhân lực, vật lực, gấp rút tiếp cận hiện trường để đưa thi thể anh Thắng ra ngoài, trở về với gia đình.

Theo Trưởng Công an huyện Hướng Hóa, thời điểm xảy ra vụ việc, tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây là con đường độc đạo nối xã miền núi Hướng Việt đến trung tâm huyện Hướng Hóa.

Băng rừng... Vượt vực thẳm...

Băng suối lũ....

Tuy nhiên, do ảnh hưởng mưa lũ liên tiếp nhiều ngày, tuyến đường này đã bị sạt lở nghiêm trọng, đất đá đổ từ đồi núi ập xuống mặt đường, mọi thông tin liên lạc bị chia cắt.

“Ngay trong sáng 19/10, Công an huyện Hướng Hóa phối hợp với chính quyền sở tại, lập 2 tổ công tác cắt rừng, xẻ núi để vào hiện trường. Với quyết tâm đưa bằng được thi thể đồng đội ra ngoài, hơn 20 cán bộ, chiến sĩ của Công an huyện Hướng Hóa cuốc bộ băng theo đường mòn từ xã Hướng Phùng qua nước bạn Lào, rồi từ biên giới đi bộ hàng chục km để vào trung tâm xã Hướng Việt”, Thượng tá Nhung cho biết.

CLIP: Bám dây vượt dòng suối cuồn cuộn nước lũ

Đoàn người vừa khênh thi thể vừa bám dây để giữ an toàn. Ảnh: Quang Thành

Sau hơn 20 giờ băng rừng, vượt suối, đến 17h30 chiều nay (20/10), Công an huyện Hướng Hóa phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng Hướng Lập đã đưa được thi thể Thượng úy Trương Văn Thắng ra khỏi khu vực gặp nạn về xã Hướng Phùng, lên xe cứu thương chở về trung tâm huyện Hướng Hóa.

Gian nan khi vượt qua suối lũ. Ảnh: Quang Thành

Cũng theo Thượng tá Nhung, quá trình đưa thi thể từ xã Hướng Việt gặp rất nhiều khó khăn, gian khổ vì quãng đường xa, đồi núi hiểm trở và nguy cơ đồi núi sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Thời khắc khó khăn khi chuyền tay cáng thi thể đồng đội vượt vực núi. Ảnh: Quang Thành

“Sau khi tiếp nhận thi thể Thắng từ chính quyền địa phương, đoàn công tác của Công an huyện với hơn 20 cán bộ, chiến sĩ phải thay nhau gánh bộ suốt quãng đường hàng chục km.

Có nhiều đoạn qua sông, suối, nước lũ dâng cao, lực lượng cứu nạn phải nối dây thông dòng, đoàn cán bộ hơn 20 người phải xếp thành hàng, cẩn thận thay nhau chuyền thi thể của đồng đội lên bờ”, Trưởng Công an huyện Hướng Hóa chia sẻ.