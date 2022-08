Cụ thể, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội ngày 16/8 đã mở phiên sơ thẩm, xét xử Hoàng Tuấn An (SN 2002, Hòa Hợp, Dương Liễu, Hoài Đức, TP.Hà Nội) về tội "Giết người", quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Hoàng Tuấn An bị cáo buộc đã chặn đường sát hại chị Hoàng Thị N.H (SN 2002, Đức Thượng, Hoài Đức).



Tài liệu vụ án thể hiện, do mâu thuẫn về chuyện tình cảm nên khoảng 22 giờ 30 phút ngày 22/12/2021, tại đoạn đường liên xã ở phía trước nghĩa trang liệt sĩ xã Đức Giang – Đức Thượng (thôn Cao Trung, Đức Giang, Hoài Đức, TP.Hà Nội), An đã dùng tay phải cầm 1 con dao đâm liên tiếp 2 nhát, trúng vào vùng cổ bên trái chị Hoàng Thị N.H làm chị H bị tử vong tại hiện trường.

Hiện trường vụ Hoàng Tuấn An chặn đường giết người yêu vì mâu thuẫn tình cảm. Ảnh: BT

Trước đó, vào năm 2019 Hoàng Tuấn An có quan hệ tình cảm với chị Hoàng Thị N.H. Đến đầu năm 2021, gia đình chị H ngăn cấm, không cho H và An yêu nhau. Thời gian này An và chị H thường xuyên mâu thuẫn, cãi nhau nên An nảy sinh ý định giết chết chị H.

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 22/12/2021, An đến chợ Sấu (Dương Liễu) mua 1 con dao nhọn (loại dao nhọn một lưỡi sắc, lưỡi dao dài khoảng 12cm) mục đích để sử dụng làm hung khí giết chết chị H.

Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, An cất giấu con dao trên vào túi quần bên phải, điều khiển xe máy đi đến nơi chị H làm việc ở Hồ Tùng Mậu (Cầu Giấy, TP.Hà Nội), lúc này An thấy chị H đang làm việc.

Do trước đó An biết sau khi tan làm, chị H sẽ đi về đường thôn Cao Trung (Đức Giang, Hoài Đức) nên đối tượng điều khiển xe máy đi về đoạn đường gần hồ nước (thuộc thôn Cao Trung) để chờ chị H.

Khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, chị H điều khiển xe máy đi về qua chỗ An đứng. Thấy vậy, An điều khiển xe máy đi theo chị H, vượt lên trước xe máy của chị.

Tòa án nhân dân TP.Hà Nội tuyên phạt tù chung thân với kẻ chặn đường sát hại bạn gái ở Hà Nội. Ảnh: CACC

Khi đến đoạn đường trước cổng nghĩa trang liệt sĩ xã Đức Giang – Đức Thượng (thuộc địa phận thôn Cao Trung), An dừng xe máy dựng ở mép đường bên phải hướng thôn Cao Trung để chờ chị H.

Chị H đi đến nhìn thấy An chặn xe nên dừng xe sát lại vào phía bên phải xe máy của An, trên tay chị H có cầm điện thoại.

Chị H nói với An: "Muốn gọi người ra hay thế nào?" thì An trả lời "tao muốn nói chuyện". Chị H nói tiếp: "Mày đứng đây thì tao gọi người ra".

Khi chị H vừa nói xong thì An xuống xe, dùng tay phải rút con dao nhọn trong túi quần ra, đi lại gần chỗ chị H đang ngồi trên xe rồi cầm dao đâm liên tiếp 2 nhát trúng vào cổ nạn nhân khiến chị này ngã khỏi xe, gục xuống đường tử vong tại chỗ.

Về phần An, sau khi gây án, hắn cầm con dao tự đâm vào vùng cổ bên trái của mình tự tử. Cùng lúc đó có 1 người ở xã Đức Thượng đi qua phát hiện, lao đến ghì An xuống đường và giằng con dao trên tay của An vứt ra xa.

Sự việc đồng thời được thông báo tới cơ quan chức năng. Kết luận giám định pháp y xác định, chị H chết do mất máu cấp không hồi phục.

Tại tòa sơ thẩm, một thông tin đáng chú ý, theo 1 luật sư tham gia ở phiên tòa, trước khi phiên xét xử này diễn ra, hơn 2.000 sinh viên trường ngân hàng nơi H từng theo học đã ký tên vào đơn kiến nghị xét xử nghiêm minh An.

Với hành vi của An, Hội đồng xét xử đánh giá là đặc biệt nguy hiểm, thể hiện sự côn đồ, hung hãn tước đi mạng sống của người khác. Hội đồng xét xử cũng nhận thấy bị cáo đã ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo.

Sau hơn 3 giờ xét xử, Hội đồng xét xử sơ thẩm đã quyết định xử phạt Hoàng Tuấn An tù chung thân.