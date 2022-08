Công an đang tạm giữ Đinh Trọng Tiến (bên phải, 39 tuổi, ngụ quận 3, tạm trú quận 7) về hành vi giết người. Ảnh: Chinh Hoàng

Chiều 10/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã tổ chức họp báo thông tin nhanh về vụ án giết người xảy ra trên địa bàn huyện Nhà Bè.

Công an TP.HCM thông tin về vụ giết người man rợ xảy ra tại huyện Nhà Bè. Ảnh: Hữu Huy

Liên quan đến vụ án giết người man rợ, Công an đang tạm giữ Đinh Trọng Tiến (39 tuổi, ngụ quận 3, tạm trú quận 7). Nạn nhân được xác định là Lê Hoàng P. (34 tuổi quê An Giang, tạm trú tỉnh Long An, nhân viên một xưởng gỗ).

Tại cơ quan công an, Tiến khai nhận anh P. có vay mượn của Tiến 5 triệu đồng nhưng chưa trả. Khoảng 19h ngày 6/8, anh P. đi xe máy từ Long An đến quận 7 gặp Tiến rồi rủ đi nhậu.

Công an TP.HCM thông tin về vụ giết người man rợ xảy ra ở huyện Nhà Bè. Clip: Chinh Hoàng

Trên đường đi, Tiến nhắc lại khoản nợ và đòi nợ nên giữa anh P. và Tiến mâu thuẫn dẫn đến cự cãi. Khi đến đường số 17, khu dân cư Phú Xuân, huyện Nhà Bè thì Tiến rút dao trong người tấn công, đâm liên tiếp vào người khiến anh P. tử vong.

Sau khi gây án, Tiến lấy xe gắn máy chạy về nhà, lau sạch những dấu vết rồi bỏ trốn. Tối cùng ngày, bảo vệ công ty Vạn Hưng tuần tra tại khu dân cư Phú Xuân là anh T.V.H (41 tuổi) phát hiện thi thể anh P. nên báo công an.

Nhận tin báo, Công an huyện Nhà Bè đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đại tá Mai Hoàng – Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó giám đốc Công an TP.HCM trực tiếp chỉ đạo công tác phá án. Vào cuộc điều tra, Công an TP.HCM đã xác định Tiến là đối tượng nên truy bắt. Đến sáng 10/8 Công an đã bắt giữ được Tiến ở tỉnh Bến Tre.