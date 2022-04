20.000 người dân tại Bến Tre được dùng nước sạch trong mùa khô nhờ chiếc máy lọc này

Hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn này nằm trong chương trình đưa nước sạch đến với 20.000 người dân tại hai xã Đại Hòa Lộc và Bảo Thuận. Đây là 2 xã thường xuyên gặp khó khăn do thiếu nước sạch sinh hoạt vào mùa khô.

Học sinh huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre hứng nước sạch từ hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn. Ảnh: Huỳnh Xây



Theo Tỉnh đoàn Bến Tre, trong đợt này, sẽ trao tặng 2 hệ thống lọc nước nhiễm mặn, trong đó mỗi hệ thống máy lọc nước có khả năng sản xuất 6.000 lít nước sạch/ngày.

Ông Đặng Văn Quýt (75 tuổi, ấp Bình Hòa 2, xã Đại Hòa Lộc, huyện Bình Đại) phấn khởi nói: "Bà con ở đây rất mừng khi có được nguồn nước sạch để sử dụng hằng ngày. Những năm trước, vào mùa hạn mặn, ở vùng ven biển rất khó khăn về nguồn nước sạch sinh hoạt. Các giếng nước ngầm bị nhiễm mặn, còn hệ thống cấp nước của địa phương phục vụ cho dân cũng không khá hơn".

Còn bà Đặng Thị Lũy (76 tuổi, ấp Bình Huề 2 cùng xã Đại Hòa Lộc) không giấu được niềm vui khi mang thùng nước sạch về nhà. "Chi phí nước sinh hoạt mỗi tháng của gia đình tôi cũng hết vài trăm nghìn, giờ có máy lọc nước sạch nên đỡ tốn chi phí này. Tôi rất vui" - bà Lũy nói.

Ông Trương Công Lý - Chủ tịch UBND xã Đại Hòa Lộc khẳng định đây là việc làm hết sức thiết thực khi giúp các hộ dân có nguồn nước sạch để sử dụng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trong điều kiện chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, hạn hán.

Người dân ven biển Bến Tre nhận nước sạch từ hệ thống máy lọc nước. Ảnh: Huỳnh Xay

Theo ông Lý, từ nhiều năm qua, địa phương bị ảnh hưởng nặng nề từ tình hình hạn mặn kéo dài, khiến đời sống người dân nghèo gặp rất nhiều khó khăn. Tính riêng tháng 2/2022, độ mặn tại các kênh, rạch tự nhiên là trên 12‰ (so với cùng kỳ tăng 4‰). Độ mặn của các nhà máy nước cung cấp nước sạch từ 2-4‰ (so với cùng kỳ tăng 1-2‰). Do vậy, việc các đơn vị hỗ trợ hệ thống máy lọc nước là món quà vô cùng quý báu đến địa phương.

Anh Phạm Bùi Phi Líp - Quyền Trưởng ban phong trào (Tỉnh Đoàn Bến Tre) cho rằng, ngoài giá trị trực tiếp là nguồn nước sinh hoạt được đảm bảo chất lượng, phục vụ đời sống sinh hoạt của người dân, việc lắp đặt hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn tại địa phương còn góp phần to lớn trong việc nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên, các em học sinh và người dân về bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước sạch tại cộng đồng trước tình trạng xâm nhập mặn do biến đổi khí hậu.