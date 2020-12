2020 - Năm hạn của Đoàn Văn Hậu: Theo chân Bùi Tiến Dũng?

Cách đây ít ngày, Đoàn Văn Hậu đã tái phát chấn thương và không kịp bình phục để tham dự đợt tập trung vào tháng 12 này của ĐT Việt Nam. Hậu vệ sinh năm 1999 bị đau sụn chêm và phải nghỉ thêm khoảng 3 tháng. Đây là chấn thương kéo dài từ khi Đoàn Văn Hậu bị đau trong trận giao hữu giữa Hà Nội FC với Viettel hồi đầu tháng 9. Khi đó anh được chẩn đoán bị giãn phù dập dây chằng chéo trước, chéo sau, cơ gân khoeo và sừng trước sụn chêm ngoài độ 1 ở đầu gối phải.

Đoàn Văn Hậu không thi đấu nhiều trong suốt năm 2020.

Bác sĩ Choi Ju-young là người trực tiếp theo dõi quá trình điều trị chấn thương của Đoàn Văn Hậu. Ông đã khuyên hậu vệ 21 tuổi nên ra nước ngoài thực hiện phẫu thuật. Tuy nhiên, Đoàn Văn Hậu đã lựa chọn trị liệu trong nước. Chính điều này khiến chấn thương có những diễn biến phức tạp và mới đây khiến anh phải nghỉ thi đấu thêm 3 tháng nữa.

Tái phát chấn thương và nghỉ thêm 3 tháng, Đoàn Văn Hậu đã khép lại năm 2020 một cách vô cùng đáng quên. Còn nhớ hồi tháng 9 năm ngoái, sau liên tiếp những giải đấu thành công cùng U19 Việt Nam, U22 Việt Nam, U23 Việt Nam và ĐTQG Việt Nam, hậu vệ người Thái Bình đã nhận được sự chú ý từ nhiều đội bóng lớn, bao gồm cả những CLB tới từ châu Âu. Sau nhiều cân nhắc, anh quyết định gia nhập SC Heerenveen (Hà Lan) theo bản hợp đồng cho mượn kéo dài 1 năm.

Những háo hức ban đầu, những kỳ vọng dần trở thành nỗi thất vọng. Đoàn Văn Hậu chủ yếu ngồi dự bị tại đội 1 SC Heerenveen, chỉ được ra sân vài phút ở Cúp Quốc gia. Còn lại, ngôi sao 21 tuổi người Thái Bình chỉ chơi cho đội Jong Heerenveen. Hết hợp đồng, đội bóng Hà Lan và Hà Nội FC không đạt được thỏa thuận và Đoàn Văn Hậu trở về Việt Nam. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam xuất ngoại mà không đá phút nào tại giải VĐQG.

Đoàn Văn Hậu liên tục xuất hiện cùng Doãn Hải My.

Có thể thấy, thể hình và thể lực của Đoàn Văn Hậu sau 1 năm "du học" ở Hà Lan có sự thay đổi đáng kể. Nhưng ngay trước khi về Việt Nam, Đoàn Văn Hậu đã dính chấn thương, khiến Hà Nội FC dù đăng ký anh cho giai đoạn 2 V.League 2020, nhưng chỉ sử dụng được một vài trận cuối mùa. Những trận này, Đoàn Văn Hậu cũng không có cảm giác bóng tốt nhất, liên tục mắc lỗi và dấy lên những lo ngại nhất định cho Ban huấn luyện Hà Nội FC.

Thực tế, trong một năm đáng quên về sự nghiệp ấy, Đoàn Văn Hậu được nhắc đến nhiều hơn với những câu chuyện bên lề. Sau khi chia tay Hoàng Anh, Văn Hậu dính nghi vấn hẹn hò với Doãn Hải My, thí sinh vừa lọt vào Top 10 Hoa hậu Việt Nam. Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đều lên tiếng phủ nhận, nhưng những gì họ thể hiện gần như khẳng định mối quan hệ yêu đương của cặp đôi.

Đoàn Văn Hậu theo dõi trang cá nhân của Doãn Hải My, ôm động viên khi cô nàng trượt Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2020 và mới nhất, công khai xuất hiện trong show diễn thời trang mà Doãn Hải My giữ vai trò vedette. Có lẽ, chỉ còn chờ Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My công khai những bức hình chụp chung và xác nhận mối quan hệ mà thôi.

Nhiều người lo ngại, việc Đoàn Văn Hậu quá chú tâm vào chuyện tình cảm sẽ khiến anh đánh mất phong độ trên sân.

Những gì Đoàn Văn Hậu trải qua trong khoảng 1 năm qua khiến không ít người liên tưởng đến Bùi Tiến Dũng, một cầu thủ từng được coi là tương lai của bóng đá Việt Nam, nhưng rồi sa sút phong độ vì dính chấn thương, không có nhiều cơ hội ra sân và dần bị gắn mác ngôi sao giải trí. Liệu Đoàn Văn Hậu có tìm lại chính mình sau chấn thương, hay anh đi theo đúng con đường của Bùi Tiến Dũng?

Năm 2020 đáng buồn với cá nhân Đoàn Văn Hậu đã sắp qua đi, hy vọng hậu vệ quê Thái Bình sẽ vượt qua những chấn thương, biết cách cân bằng cuộc sống để có sự trở lại mạnh mẽ hơn nữa trong năm 2021, năm có rất nhiều sự kiện quan trọng của bóng đá Việt Nam.