Tối ngày 25/4, tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, sau 2 ngày ngày khẩn trương điều tra xác minh, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hoá đã phối hợp với Công an thành phố Sầm Sơn và các lực lượng chức năng triệt xóa băng nhóm tội phạm cướp, cướp giật tài sản chuyên nghiệp, hoạt động liên tỉnh do Trịnh Ngọc Quẹo (SN 1988) ở ấp Tân Điền, xã Dục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang cầm đầu, bắt giữ 24 đối tượng, thu giữ 21 sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng, trắng và nhiều mặt dây chuyền.



Đối tượng Trịnh Ngọc Quẹo và tang vật thu được. Ảnh: CATH

Đây là băng nhóm tội phạm hoạt động liên tỉnh với nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi và chuyên nghiệp.

Chỉ trong hơn một giờ có mặt tại Thanh Hóa, băng nhóm này đã liên tiếp gây ra hơn 10 vụ cướp, cướp giật tài sản tại thành phố Sầm Sơn.

Tất cả các đối tượng này đều là người ở tỉnh ngoài, trong đó có 12 đối tượng ở tỉnh An Giang; 4 đối tượng ở thành phố Cần Thơ; 3 đối tượng ở tỉnh Kiên Giang còn lại là các đối tượng ở các tỉnh Long An, Khánh Hoà và Vĩnh Long. Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị bắt giữ có nhiều đối tượng trong cùng một gia đình cùng tham gia phạm tội.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan CSĐT, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng này rất tinh vi và manh động. Bọn chúng thường đến địa bàn các tỉnh tổ chức các sự kiện có đông người tham gia, sau đó tụ tập lại thành từng nhóm, phân công trách nhiệm cho từng đối tượng, từ việc tạo tình huống lộn xộn, xô đẩy, chen lấn để đối tượng thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng cản trở, đánh lạc hướng khi bị phát hiện, đối tượng tẩu tán tang vật, v.v…

Nạn nhân mà các đối tượng hướng tới không chỉ là nữ giới mà cả nam giới. Địa điểm gây án đều là những nơi tập trung đông người, lợi dụng lúc người dân mất cảnh giác để áp sát giật đồ trang sức (chủ yếu là dây chuyền) rồi nhanh chóng tẩu tán tang vật cho đồng bọn ở bên ngoài. Với phương thức, thủ đoạn này, chỉ trong thời gian ngắn các đối tượng đã liên tiếp gây ra hàng chục vụ cướp, cướp giật tài sản tại các khu vực đông người trên địa bàn cả nước. Việc các đối tượng liên tiếp gây ra các vụ cướp, cướp giật tài sản tại thành phố Sầm Sơn đã gây ảnh hưởng đến hoạt động du lịch biển trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, Tối 22/4/2023, tỉnh Thanh Hoá tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm đô thị Sầm Sơn và khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2023. Buổi lễ đã diễn ra thành công tốt đẹp và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách. Tuy nhiên, trong thời gian tổ chức Lễ Kỷ niệm lợi dụng đông người, một số đối tượng ở địa phương khác đã trà trộn, gây ra nhiều vụ cướp giật, trộm cắp tài sản của người dân và du khách…

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.