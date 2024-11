Công an các nước ASEAN và Hàn Quốc trao đổi về điều tra vụ án hình sự tại Đà Nẵng

Tham dự hội nghị có đại biểu đến từ các quốc gia ASEAN và Timor-Leste. Đặc biệt còn có mặt của các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực khám nghiệm hiện trường vụ án hình sự và pháp y kĩ thuật số đến từ Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc, Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (INTERPOL) và Cơ quan Phòng chống Ma túy và Tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC).

Hội nghị tập huấn ASEAN - Hàn Quốc về Khám nghiệm hiện trường vụ án hình sự nhằm nâng cao năng lực cho điều tra viên khu vực thông qua chia sẻ kinh nghiệm và bài học thực tiễn.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Trung tướng Đặng Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Công an cảm ơn Phái đoàn ngoại giao Hàn Quốc tại ASEAN và Quỹ hợp tác ASEAN - Hàn Quốc đã luôn đồng hành và hỗ trợ tích cực sáng kiến tổ chức Hội nghị tập huấn ASEAN - Hàn Quốc về khám nghiệm hiện trường vụ án hình sự của Bộ Công an Việt Nam; nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiện này không chỉ đối với quan hệ ASEAN và Hàn Quốc, mà còn trong việc khẳng định vai trò tiên phong của Bộ Công an Việt Nam trong kết nối và thúc đẩy các chương trình hợp tác ASEAN trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm.



Trung tướng Đặng Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Công an phát biểu khai mạc. Ảnh: Viết Niệm

Trung tướng Đặng Xuân Hồng cho biết đây là hoạt động hợp tác đầu tiên giữa Hàn Quốc và ASEAN trong khuôn khổ Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia (SOMTC).

Ngài Lee Jang-keun, Đại sứ Hàn Quốc tại ASEAN đánh giá cao sự chủ động và vai trò của Bộ Công an Việt Nam trong việc đưa ra sáng kiến tổ chức Hội nghị tập huấn. Ngài Đại sứ chia sẻ sự kiện lần này diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi ASEAN và Hàn Quốc vừa kỷ niệm 30 năm Quan hệ Đối tác đối thoại và nâng cấp lên Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 10/2024.

Đồng thời, Việt Nam vừa hoàn thành xuất sắc vai trò điều phối quan hệ ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2021-2024. Ông khẳng định dự án này mang tính tiên phong trong việc tăng cường hợp tác ASEAN - Hàn Quốc trong khuôn khổ SOMTC và tin tưởng trong tương lai ASEAN và Hàn Quốc sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ và đưa ra nhiều sáng kiến thiết thực trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Với tư cách đại diện thành phố đăng cai sự kiện, Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc Công an Thành phố Đà Nẵng đã có bài phát biểu chào mừng nồng nhiệt tới các đại biểu tham dự sự kiện tại thành phố xinh đẹp bên bờ sông Hàn và cam kết hỗ trợ hết mình để đảm bảo thành công của hội nghị, đồng thời hy vọng đây sẽ là một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình hợp tác giữa ASEAN và Hàn Quốc.

Công an các nước thuộc khối ASEAN tham dự chia sẻ kinh nghiệm. Ảnh: Viết Niệm

Được biết, chương trình hội nghị được thiết kế với những nội dung trọng tâm nhằm mang lại giá trị thực tiễn và thúc đẩy hợp tác khu vực. Các đại biểu sẽ được tham gia các bài giảng chuyên đề và thực hành do các chuyên gia hàng đầu hướng dẫn liên quan đến khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án hình sự.

Bên cạnh nội dung chuyên môn, các đại biểu còn có cơ hội tham gia các hoạt động trải nghiệm thực tế và khám phá các địa điểm du lịch hấp dẫn, đậm đà bản sắc văn hóa của miền Trung.