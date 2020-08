28.000 sĩ tử Đồng Nai đã hoàn tất thủ tục thi, 6 thí sinh sẽ thi đợt 2

Trong chiều 8/8, 58 điểm thi tốt nghiệp THPT tại Đồng Nai đã mở cửa chào đón 28.000 thí sinh đến tập trung, nghe phổ biến quy chế thi để chuẩn bị bước vào kỳ thi ngày 9 và 10/8.

Cũng trong chiều cùng ngày, đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), dẫn đoàn là bà Huỳnh Lệ Giang - Giám đốc Sở, Phó ban thường trực Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Đồng Nai đã đến thị sát công tác chuẩn bị tại một số điểm thi.

Các thí sinh bịt khẩu trang cẩn thận đến tập trung tại điểm thi.

Mặc dù tình hình dịch bệnh khá căng thẳng nhưng tại các điểm thi, các em học sinh vẫn đến tập trung đầy đủ. Thầy cô giáo phổ biến nội quy thi, thông báo về phương án giãn cách, không khai mạc tập trung tại sân trường mà hướng dẫn, phổ biến quy chế thi trước mỗi phòng thi. Các thí sinh khi đến điểm thi bắt buộc phải đeo khẩu trang y tế.

“Em nghĩ mỗi bạn cần tự bảo vệ mình, tránh đứng quá gần, phải bịt khẩu trang, thường xuyên rửa tay và đảm bảo an toàn cho bản thân suốt 2 ngày thi. Chỉ mong tất cả chúng em đều được an toàn qua mùa thi này, sớm có kết quả tốt, được vào trường, học ngành mà chúng em mơ ước”, học sinh Nguyễn Mai Hương chia sẻ.

Liên quan đến vấn đề thi cử, Phó Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Đồng Nai Trương Thị Kim Huệ, Phó trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Đồng Nai cho biết bước đầu, các trường THPT và trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh đã báo cáo có 6 thí sinh thuộc diện bị cách ly vì là F1, F2, có tiếp xúc gần - xa với ca nhiễm Covid-19, nên không thể đến dự thi. Trong đó có 4 trường hợp đang bị cách ly ở khu vực đường Hồ Văn Đại, phường Quang Vinh, TP.Biên Hòa. Do đó, 6 thí sinh này sẽ được bố trí thi vào đợt 2 theo thông báo của Bộ GDĐT.

Sở GDĐT tiếp tục kiểm tra công tác trước kỳ thi.

Bà Huệ cũng cho biết đợt thi này có gần 3.000 người tham gia tổ chức kỳ thi, gồm ban chỉ đạo kỳ thi cấp tỉnh, lãnh đạo các hội đồng thi, cán bộ coi thi, thanh tra, các lực lượng an ninh, y tế. Đặc biệt, do tính chất nghiêm trọng của dịch, tại mỗi điểm thi đều có y, bác sĩ trực hỗ trợ, sẵn sàng xử lý tình huống theo dự kiến trước đó đã thống nhất với Sở Y tế. Các điểm thi đều có phòng thi dự phòng, phòng cách ly, cách ly khẩn cấp nếu phát hiện thí sinh bị ho sốt vẫn cho thi, nhưng không để ảnh hưởng đến những thí sinh khác và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Được biết, tất cả các điểm thi đều được phun xịt khử trùng, công tác xử lý trước thi diễn ra khá nghiêm ngặt.